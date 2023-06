Die eigene Seele mutig zur Schau getragen

„Randerscheinungen“ ist das Hauptthema des Waldviertelfestivals, das auch NÖN-Mitarbeiter Gerald Muthsam in den Mittelpunkt seiner Performance stellte, die sich am 17. Juni ausgehend vom Technologie- und Bildungszentrum über mehrere Standorte in Groß-Siegharts erstreckte.

Über Randerscheinungen kann das Multitalent Muthsam bestens berichten. Aufgewachsen in der Nähe der - damals noch geschlossenen - Grenze zur Tschechoslowakei, erlernte er den Beruf des Damen- und Herrenkleidermachers (daher der Bezug zum TBZ, hier befand sich damals noch die Textilfachschule) und musste schon früh erkennen, dass er sich damit in eine Randposition rückte. „Wie scheitert man, ohne daran zu zerbrechen? Als einziger Bub in einer Mädchenklasse habe ich viel über soziales und empathisches Verhalten gelernt“, resümiert Muthsam. Eine Busfahrt zur Grenze in Fratres und ein Besuch im Textilmuseum mit Schnellführung gingen dem Finale im Vereinshaus voraus, bei dem auch das Publikum zur Interaktion aufgefordert wurde.

In schrägen, teils verwirrenden, aber immer interessanten Kurzbeiträgen (manche auch mit Gruseleffekt) nahm Gerald Muthsam die Gäste mit auf eine Reise durch ein knapp über 50-jähriges Menschenleben, stellte Höhen und Tiefen zur Diskussion, scheute nicht davor zurück, eigenen Emotionen spontan freien Lauf zu lassen und machte seine Besucher darauf aufmerksam, dass jeder seine eigene Sicht auf die Dinge hat, was er auch mit einigen Beispielen belegte.

Künstlerisch war er im Stadttheater Klagenfurt oder bei den Bregenzer Festspielen und auch einige Jahre im Theater an der Mauer in Waidhofen tätig. „Die Idee, Schauspieler zu werden, habe ich bald abgelegt. In diesem Beruf ist man Menschenmaterial, es bleibt kaum Raum zur Selbstverwirklichung.“ Mit 30 Jahren schrieb Gerald Muthsam sein erstes Kabarettprogramm, bei dem seine gelben Gummistiefel wohl als Markenzeichen in Erinnerung blieben, die ihn auch in weiteren Produktionen immer wieder begleitet haben. Mehrere Male nahm er auch bereits am Viertelfestival teil.

Ob es Gerald Muthsam wieder vermehrt zurück auf die Kabarettbühne zieht, blieb offen. Eines hatte er mit seiner Performance, die man auch als „Seelenstriptease“ bezeichnen könnte, auf jeden Fall bewiesen: Mut, auch über eigene Defizite und Probleme öffentlich zu reden und Tabuthemen wie Depressionen und Neurosen nicht „an den Rand“ zu stellen. Doch wie er selbst feststellte: „Mut steckt ja schon in meinem Namen.“