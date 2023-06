Filmprojekt über das Leben an der Grenze

Die Waldviertel Akademie präsentierte am 1. Juni in Slavonice (Tschechien) den Film „Das Leben an der Grenze“, im Anschluss sprach Thomas Samhaber mit dem Historiker Niklas Perzi über die Geschichte der österreichisch-tschechischen Grenze. Rund 90 Besucher fanden sich im Kinosaal des Centres for the Future ein.

Im Rahmen des Viertelfestivals wurde mit dem Videoproduzenten Christian Pfabigan ein Film gedreht, der das Leben an der Grenze thematisiert und Interviews mit fünf Personen aus der Grenzregion zeigt. Drohnenaufnahmen von Staatenrändern zeigen im Film sehr deutlich, wo die heutige Grenze verläuft.

Der Historiker und Experte in der Geschichtsforschung, Niklas Perzi, war von 1998 bis 2012 als Geschäftsführer, wissenschaftlicher Leiter und Projektleiter bei der Waldviertel Akademie tätig und stammt ursprünglich aus Kautzen. Er ist Mitautor bei dem Buch „Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch“ und brachte näher, dass die Neugierde am Nachbarn gesunken sei, was als normale Entwicklung angesehen werden kann. Niklas Perzi teilte unter anderem auch mit, dass die letzten 35 Jahre in der Tschechischen Republik mit der Umstellung von Planwirtschaft auf Marktwirtschaft ereignisreich und schwierig waren.

Die Waldviertel Akademie veranstaltet am 12. Juni eine Podiumsdiskussion zum Thema „Optimismus in unsicheren Zeiten. Wie globale Ereignisse unser Leben verändern“ im Raika-Saal in Waidhofen. Zu Gast am Podium sind Vedran Dzihic, Judith Kohlenberger und Wolfgang Petritsch. Anmeldungen werden unter 02842/53737 oder office@waldviertelakademie.at entgegengenommen.