Fotolaborclub: Transparente entlang des Radwegs Thayarunde aufgestellt

Der Fotolaborclub Groß-Siegharts feierte im Vorjahr sein 30-jähriges Bestehen. Ein gut sichtbares Zeichen war die erste Transparent-Ausstellung des Vereins am Schlossplatz, die im Advent um einen zweiten Teil ergänzt wurde.

„Wir haben uns dann Gedanken gemacht, was wir mit den Transparentständern weiter machen könnten. Da kam uns die Idee, Transparente mit Ansichten von Groß-Siegharts am Radweg aufzustellen“, beschrieb Obmann Gernot Blieberger bei der offiziellen Eröffnung am Freitag, wie die Fotografen zu dem Einfall kamen.

Fünf der neun Transparente wurden beim Naschplatzl an der Stadteinfahrt entlang der L55 aufgestellt, die übrigen vier beim Friedhof. Zu sehen sind Aufnahmen aus Groß-Siegharts vom Waldbad bis zum Predigtstuhl. Dies soll auch einen gewissen Werbeeffekt auf die Radfahrer ausüben, denen so die Vielfalt der Stadt nähergebracht wird.

Fotomarathon: Siegerverkündung beim „Fotofest“ am 1. September

Einen Tag später folgte für den Fotolaborclub gleich die nächste Veranstaltung - der Fotomarathon, bei dem 12 Themen in einer vorgegebenen Reihenfolge fotografisch abzuarbeiten sind. Pro Thema geben die Teilnehmer ein Foto ab. Eine dreiköpfige Jury, die nicht aus Mitgliedern des Fotolaborclubs besteht, bewertet die Fotos. Die Siegerverkündung wird beim „Fotofestl“ am 1. September durchgeführt.