Der Raum entlang der Staatsgrenze zwischen Südböhmen/Südmähren und dem Waldviertel steht nicht oft im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und der medialen Berichterstattung. Der Kulturverein lepschi mit Filmemacher Christian Pfabigan holte mit dem Projekt das Grenzland aus dieser Randständigkeit heraus und stellte es in den Mittelpunkt der Betrachtung.

Die Bewohner der Grenzräume in Österreich und Tschechien haben in den letzten zwei Jahrzehnten die unterschiedlichsten Begegnungen oder Geschichten an bzw. mit der Staatsgrenze erlebt. Das Projekt „Geschichten aus dem Grenzland“ bediente sich verschiedenster künstlerischer Ausdrucksformen, um die subjektiven alltäglichen Erfahrungen von Menschen sicht- und erlebbar zu machen. Mehrere Personen aus den verschiedensten Lebensbereichen beider Länder erzählten in einem informativen und optisch sehr ansprechenden Film über ihre Erfahrungen, die eine Grenze mitbringt, wenn sie zum Alltag wird und sich doch von einem Tag auf den anderen ändern kann. Wichtig war Christian Pfabigan dabei, unterschiedliche Blickwinkel abzubilden und auch verschiedene räumliche Perspektiven darzustellen. Der Blick von oben durch viele Drohnenaufnahmen ergab eine neue Wahrnehmung des Grenzgebiets.

Vor der Film-Präsentation berichtete der Autor und Kulturmanager Thomas Samhaber über die Entwicklungen des Grenzlandes in den letzten Jahren. In zwölf Thesen versuchte er die Geschichte einer Annäherung zusammenzufassen. Seinem empfinden nach seien die Möglichkeiten des Grenzraumes bei weitem nicht ausgeschöpft. Ein gemeinsamer touristischer Aufritt würde großes Potential bieten.

Der Ausklang erfolgte musikalisch durch das Prager Duo „Stromen“ bestehend aus Roman Hampacher und Martin Peřin. Die beiden Musiker sind seit mehreren Jahren ein fixer Bestandteil der Prager Musikszene. Mit ihrem neuesten Projekt kombinieren sie Indie-Folk mit sphärischer Gitarrenmusik. “Der Film „Grenzland - Pohraničí“ wird auch noch am Freitag, 9. Juni um 20 Uhr im Kulturhaus in Nová Bystřice und am Sonntag, 18. Juni um 17 Uhr im Truckerhaus in Gutenbrunn zu sehen sein.