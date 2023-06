Grenzen wurden symbolisch zugeschüttet

Unter dem Motto „Wir verändern Orte am Rand!“ haben Architektur-, Raumplanungsstudierende und Lehrende der Technischen Universität Wien sich mit drei Randorten der Stadtgemeinde Raabs sowie der Stadt Drosendorf befasst. Die vermeintlichen „Randorte der Region“ werden im Rahmen des Wald4/Festivals mit kleinen Interventionen bespielt, um die Orte sowie deren Qualitäten wieder neu zu entdecken, zu beleben und damit Impulse anzustoßen.

Symbolischer Brückenschlag – Grenzen „zuschütten“

Die erste der drei Interventionen fand in Luden statt und befasste sich mit dem österreichisch-tschechischen Grenzraum zwischen Luden und Vratěnín. In Rahmen einer künstlerischen Performance wurde eine Brücke aufgebaut, um gemeinsam den Grenzgraben zu überwinden. Zwei Studierende griffen das Thema Grenze auf und wie sich die Grenze über Jahrzehnte verändert hat, vom zusammengehörigen Kaiserreich zum Eisernen Vorhang bis zur heutigen Bewegungsfreiheit.

Während des Grenz-Spazierganges gab Erich Kerschbaumer, Stadtarchivar von Raabs, den Gästen Einblicke über einen runden Erdwall, welcher sich inmitten eines Feldes befindet und einen Durchmesser von 70 Metern hat. Dass dieser Erdwall, auf welchem sich Sträucher und Bäume befinden, seinen Ursprung als spätmittelalterliche Befestigungsanlage hat, war vielen Besuchern nicht bewusst. Fälschlicherweise wird der Erdwall oft als „Quadenring“ bezeichnet. Auch die grenznahen Bunkeranlagen wurden besucht. Einige von ihnen haben über die Jahrzehnte eine neue Nutzung bekommen, sei es als Übernachtungsmöglichkeit oder als Museum. In Vratěnín angekommen wurde die ehemalige Poststation und heutiges Gemeindeamt besucht. Als Poststation für die Stadtgemeinde Raabs nahm Vratěnín bis Ende des 18. Jahrhunderts, eine wichtige Funktion ein.

Der Bürgermeister der Gemeinde Vratěnín, Martin Kincl, begrüßte die Gruppe und lud alle in den Festsaal des Gemeindeamtes ein. Kirtage und Feste waren seit jeher Anlass für grenzübergreifende Besuche, die Organisatoren können mit der Veranstaltung daran anknüpfen.

Gemeinsam mit Studierenden der Technischen Universität Brünn und Professor Karel Havliš wurde die Kirche und das ehemalige Herrenhaus des Augustiner-Klosters, welches sich mittlerweile in Privatbesitz befindet, besucht. Abschließend wurde eine Zeitzeugin-Geschichte von Luise Thiel, eingesprochen von Studierenden, über die Floriani-Statue in Vratěnín in tschechischer und deutscher Sprache angehört.

Aufeinander zugehen und Grenzen zuschütten

Die Geschichte in der Grenzregion hat zu unterschiedlichsten Gräben, sei es physisch, emotional, kulturell oder sprachlich geführt. An diesem Nachmittag wurde versucht einen Teil dieser Gräben durch den gemeinsamen Austausch, durch Gespräche und durch Interventionen zuzuschütten, so die Organisatoren. Großartig ist, wenn durch Projekte, wie dem Viertelfestival mit dem Überthema "Randerscheinung" Synergien mit anderen Einrichtungen entstehen oder verstärkt werden, in unserem Fall war das der Austausch und die Vernetzung mit der Technischen Universität Brünn, so Schmid.