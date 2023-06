Ausstellung in der evangelischen Kirche

Pfarrerin Dace Dišlere–Musta freute sich sehr, dass mit der Veranstaltung Kunst im evangelischen Raum - Ausstellung Dialog nun schon der vierte Teil des Programms Das Evangelische - eine Erzählung im Rahmen des Viertelfestivals stattfinden kann.

Solveig Gschaider, Kuratorin der Pfarre, begrüßte die Ehrengäste, unter ihnen das Künstlerehepaar Eleonore Hettl und Wilhelm Kollar, Bürgermeister Josef Ramharter und Heide Warlamis.

„Ohne Kunst ist das Leben trist, trostlos und finster. Deshalb freue ich mich besonders, dass wir ab heute Bilder von zwei Künstlern ausstellen können, die in ihren Gemälden die pure Lebensfreude eingefangen haben“, eröffnete Gschaider. „Die Kirche, entworfen und gebaut von Makis Warlamis, ist genau der richtige Ort dafür.“

Bürgermeister Josef Ramharter sprach die impulsiven Gestaltungselemente beider Künstler an und ist froh, mit der multifunktionalen Architektur von Makis Warlamis einen Ort in Waidhofen zu haben, an dem Akustik und Licht perfekt miteinander harmonieren.

Heide Warlamis hielt anschließend die Laudatio auf die beiden Künstler aus Buchbach. „Als mein Mann die Kirche vor 20 Jahren gebaut hat, hatte er einen Ort der Begegnung, des Glücks und der Freude vor Augen. Genau das ist der Grund, warum die Bilder von Eleonore und Willi so perfekt in diese Kirche passen. Sie sind beseelt von Lebensfreude und Ausdruckskraft, die den Betrachter unmittelbar fesselt.“

Warlamis beschreibt die Gemälde als zeitgenössische Kunst des Waldviertels, die die Poesie des Alltags und des Lebens sichtbar machen. Zweifelsohne sind Eleonore Hettl und Wilhelm Kollar Vollblutkünstler, die ein umfangreiches malerisches Werk geschaffen haben. Sie sind ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen stets treu geblieben und gehen trotzdem - oder gerade deshalb - seit Jahrzehnten gemeinsame Wege.

Die Ausstellung ist bis Mitte August, immer sonntags, von 14 - 17 Uhr, zu sehen.

Ein Streichquartett - erste Violine Clemens Binder, zweite Violine Maria Steinkogler, Viola Irmgard Widmann und Cello Hannah Flicker - das erstmals in dieser Formation auftrat, brachte Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und dem Waidhofner Komponisten Albert Reiter zu Gehör.