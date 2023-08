Dozenten eröffnen Meisterkurse auf Schloss Raabs

Bei so einem Auftakt verspricht der heurige Musiksommer auf Schloss Raabs wieder Großartiges. Am Wochenende eröffneten die Dozenten der diesjährigen Meisterkurse traditionell mit einem gemeinsamen Konzert. Auf ein solches musste das Publikum in Raabs tatsächlich einige Jahre warten, denn letzmals gab es ein Dozentenkonzert vor der Pandemie.

Umso glücklicher zeigte sich Dozent Gunter Teuffel über die Rückkehr in den Konzertsaal der Burg. Er freute sich auch, dass die Bezeichnung „international“ wieder mehr als zutreffend ist. So sind heuer weitgereiste Schüler aus Stuttgart, Bremerhaven und sogar Südafrika und den USA mit dabei. „Für den Start dieser tollen Woche haben wir ein kleines Programm zusammengestellt“, schilderte Teuffel.

Zu hören waren das Klavierquartett in g-Moll von Mozart, Leos Janáčeks Violinsonate, „Fantasy No.1“ von Leo Ornsten sowie Adagio und Allegro von Robert Schumann. Gerade in der vollen Quartettbesetzung konnten die vier Dozenten das Publikum begeistern. Neben Teuffel an der Viola unterrichten heuer Annette Schäfer (Violine), Heidi Litschauer (Violoncello) und Marie Vigilante (Klavier) bei den Meisterkursen. Angela Paynter unterrichtet zudem in der Alexander Technik, einer pädagogische Methode, die sich mit dem Erkennen und Ändern von Gewohnheiten beschäftigt.

Die Meisterkurse finden nun während dieser Woche statt. Den Abschluss bilden zwei Konzerte der Kursteilnehmer am 6. August um 19 Uhr, sowie am 7. August um 10 Uhr.