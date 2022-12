Kautzen: Als die Ufos kamen

Foto: NOEN

Durchaus Berühmtheit erlangte die Markt gemeinde Kautzen, als auf ihrem Gemeindegebiet, unweit der Ortschaft Engelbrechts, der Ufo-Landeplatz — initiiert von Manfred Stein — errichtet wurde.

Manfred Stein beschäftigte sich ein Leben lang mit der Transzendenz. Als aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts wusste er, dass weder in der theoretischen noch in der praktischen Vernunft außerirdische Intelligenz nachweisbar ist. Dennoch stellte er das Postulat auf, dass diese außerirdische Existenz existiere und verband es mit dem Wunsch, die bauliche Dorferneuerung durch eine spirituelle Dimension zu ergänzen. Damit war der Ufo-Landeplatz im Tierzeichen des Skorpions geboren. Und die Schaffung desselben erzeugte mehr Aufsehen als die existenziell notwendige Dorferneuerung.

1940 in Wien geboren und schon früh der Malerei „verfallen“, schloss Manfred Stein 1963 sein Architekturstudium an der Technischen Hochschule in Wien ab. Anschließend wirkte er im Atelier Wilhelm Holzbauer als „bärtiger Revoluzzer“. Seiner Karriere war es nicht einmal abträglich, als er 1970 versuchte, mit Hilfe einer medialen Kampagne gegen den Bau des Wohnparks Alterlaa als „Schlafstadt“ Stimmung zu machen. 1971 wurde er Ziviltechniker und war fortan als freischaffender Architekt mit eigenem Büro tätig.

1984 übersiedelte Manfred Stein mit seiner Familie nach Kautzen, zu einem Zeitpunkt, als in Niederösterreich die Dorferneuerung ihren Anfang nahm. Sein Atelier wurde rasch zu einem Ort der Begegnung für all jene, die ihn als Ideenbringer schätzten, der zukunftsorientiert ein ganzheitliches Menschenbild vertrat. Er plante in Kautzen den Hauptplatz, das Marktmuseum, das bäuerliche Blockheizwerk, das St.-Hildegard-Gästehaus, das Erholungsgebiet Pfententeich und eine Öko-Volksschule. Dadurch trug er wesentlich dazu bei, dass Kautzen 1992 den „Europäischen Preis für Dorf erneuerung“ erhielt.

Sein besonderes Interesse bestand darin, im ländlichen Bereich eine Erneuerung der Baukultur zu fördern. Dazu gründete er eine „Waldviertler Bauhütte“. In ihr sollte das handwerkliche und künstlerische Potenzial der Region zu einer neuen Baugesinnung führen. Mit der Gründung einer „Dorf-Universität“ war er bemüht, Wissenschaftler, Techniker und Künstler mit experimentierfreudigen Projektträgern des ländlichen Raumes zusammenzubringen.

Als unangepasster Wiener Stadtplaner fokussierte er in einer Auto-faszinierten Zeit durch Gestaltung der Fußgängerzone Favoriten und Wohnprojekte den Blick wieder auf den Menschen. Als Maler aus Passion entführte er auf mehr als 50 opulent farbenprächtigen Ölbildern im Großformat in eine mystische Tier- und Götter-Welt vor dem menschlichen Kampf zwischen Gut und Böse.

Das Heimatmuseum Kautzen präsentierte 2015 als Hommage an den 1997 verstorbenen Architekten und Maler Manfred Stein eine umfassende Schau.

