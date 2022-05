Abschnittsfeuerwehr-Leistungsbewerb: Nonndorf räumte bei Pokalen ab

Werbung

Die Freiwillige Feuerwehr Vitis hatte am vergangenen Samstag eine ehrenvolle und herausfordernde Aufgabe zugleich – die Abhaltung des landesweit ersten Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbs nach der dreijährigen Corona-Zwangspause. 43 Bewerbsgruppen, darunter auch einige aus benachbarten Abschnitten und benachbarten Bezirken, traten auf dem Sportplatz in Vitis an, um sich bei der korrekten und schnellen Durchführung eines Löschangriffs zu messen. Etwas, was auch im Ernstfall zum Basishandwerk gehört, und daher nicht oft genug geübt werden kann. Im Wettbewerb kommt freilich der Kampf gegen die Uhr hinzu, denn hier geht es buchstäblich um Sekunden. Gleichzeitig müssen aber auch die Handgriffe fehlerfrei sitzen, sonst ist die Bestzeit schnell durch Fehlerpunkte dezimiert.

Trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten seit März 2020 – die Feuerwehren mussten sich auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit konzentrieren und Infektionsrisiken vermeiden – konnte man fast nahtlos an die gewohnten Leistungen aus der Zeit vor Corona anschließen. Erstmals gab es diesmal bei einem Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb keinen Staffellauf, was die Abläufe straffte, da man keine Laufstrecke außerhalb des Bewerbsgeländes brauchte.

Besonders stark zeigte sich die Feuerwehr Nonndorf, die es in beiden Bronze-Wertungen auf den ersten Platz und in der Kategorie Silber ohne Alterspunkte auf den zweiten Platz schaffte. Auch Matzles war wie gewohnt vorne dabei – Sieg in Silber ohne Alterspunkte, zweiter Platz in Bronze mit Alterspunkten. Die schnellste fehlerfreie Zeit schaffte die FF Merkenbrechts (Bezirk Zwettl) mit 39,24 Sekunden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.