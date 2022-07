Auftragsvergabe: Saal wird erneuert

Werbung NEUGESTALTUNG DIETMANNS Anzeige Zugang barrierefrei

Dem Sitzungssaal im Gemeindeamt Vitis steht eine Generalsanierung bevor. In der Gemeinderatssitzung am 7. Juli erfolgte für das Vorhaben die Auftragsvergabe an neun Gewerke mit einer Gesamtsumme von 158.565 Euro. Die Arbeiten sollen im Oktober begonnen und Ende November abgeschlossen sein. In dem Saal, in dem auch Trauungen durchgeführt werden, werden Böden, Wandverkleidungen, Leitungen, Mobiliar, Beleuchtung und Fenster erneuert, eine beleuchtete Bildwand mit Motiven aus Vitis sowie eine Klimaanlage installiert.

Auf dem Dach des neuen Bauhofgebäudes wird eine 98,4 kWp Photovoltaikanlage zur Versorgung der Kläranlage errichtet. Vorgesehen ist auch eine 20 kW Speicherbatterie als Insellösung für eine Blackout-Versorgung. Der Auftrag ging an die Firma Turbo Solar zum Preis von 125.440 Euro für die PV-Anlage und 22.628 Euro für den Stromspeicher.

Die Holz-Terrasse beim NÖ Landeskindergarten Vitis muss erneuert werden. Die Terrasse wird nun zwecks längerer Beständigkeit betoniert und mit Feinsteinzeug-Platten belegt. Die Kosten betragen knapp 50.000 Euro, ausgeführt werden die Arbeiten von der Firma Reißmüller.

Erneuert werden muss auch die Fußgängerbrücke über den Jaudlingbach. Die Firma Konti-Bau errichtet eine neue Stahlbrücke mit Gitterrostbelag zum Preis von 29.424 Euro. Damit Radfahrer besser queren können, wird die Brücke auf 1,60 Meter verbreitert.

In der ehemaligen Dienstwohnung im Schulgebäude Vitis wird eine Kleinkinderbetreuung eingerichtet. Die Geschäftsführung der NÖ-Kinderbetreuung mit Sitz in Bad Traunstein informierte den Gemeinderat über Details des gemeinnützigen Vereins. Es wurde der Beschluss gefasst, dass ein Aufnahmeansuchen in den Verein gestellt wird und die Kleinkinderbetreuung über den Verein durchgeführt werden soll. Die Betreuung von ein- bis dreijähriger Kinder wir vermutlich nach den Adaptierungsarbeiten ab dem Semester 2023 stattfinden können.

Ein Baugrundstück wurde in der neuen Siedlung Flurgasse verkauft.

Der Gemeinderat hat drei Bauplätze in Kleinschönau zur sofortigen Bebauung freigegeben.

Für einen Grundstücktausch mit der Kirche beim Kirchenplatz in Vitis wurde ein Grundsatzbeschluss gefällt.

Die Gemeinde Vitis ist der Energiegemeinschaft Thayaland beigetreten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.