Bilder und Verse: Der Lauf des Wassers

Dem Wasser, der Grundlage allen irdischen Lebens, ist der poetische Bildband „schmiegt sich fremdem an“ gewidmet. Robert Kraner, in Vitis lebender Autor und Organisator der Scheibwerkstatt Waldviertel, sein Bruder Herbert Kraner, leidenschaft licher Naturfotograf, Roberts Sohn Jakob Kraner, Autor und Literaturperformer, und Herberts Sohn Sebastian Kraner, Medienkünstler und Filmemacher, sind die Verfasser dieses Buches.

Von Wolken, Regen und Eis erzählen die fotografischen Aufnahmen, sie begleiten den Weg des Wassers vom Ursprung an der Quelle zum Bächlein, vom Wasserfall zum See, vom Fluss zum Strom bis zur Mündung im Meer, wo der Kreislauf von Neuem beginnt.

In den in konsequenter Kleinschreibung und reim losen, metrisch ungebundenen Versen verfassten Gedichten wird das Wasser zum lyrischen Ich. Es lässt den Leser am Leben teilhaben, das in und an den fließenden und ruhenden Gewässern wächst, gedeiht und stirbt, es erzählt von Hitze und Frost, von Sauberkeit und Schmutz, von Dämmen und Kraftwerken, von Tieren und Menschen an seinen Ufern. Zuweilen lassen die Autoren in Konkreter oder Visueller Poesie einzelne Wörter oder auch nur Buchstaben den Inhalt der Dichtung optisch wiedergeben.

Ein bemerkenswertes Buch, man liest es, nimmt es wiederholt zur Hand und interpretiert Bild und Text oftmals wieder neu.

Erhältlich ist der Kunstband im Buchhandel unter der ISBN 978-3-200-08193-2.

