Chorkonzert als gelungene Kooperation

So ein gewaltiges Aufgebot an Stimmen erlebt man selten. Über 50 Musiker standen beim Chorkonzert in der Pfarrkirche Vitis auf der Bühne. Die große Zahl konnte mit der Kooperation von gleich zwei Chören, dem Singkreis Vitis und dem Festivia Chorus aus Tschechien, erreicht werden.

Die Gäste aus Tschechien erhielten dabei auch den Vortritt und eröffneten mit dem Stück „Conquest of Paradise“ von Vangelis den Abend. Der Festivia Chorus unter der Leitung von Musikschullehrerin Jitka Čudla sang zudem traditionelle Volkslieder aus der Slowakei, Mähren und Schottland. „Es sind bereits sieben Jahre, seit ich das erste Mal nach Vitis kam. Mein Herz ist mittlerweile tief mit dem Waldviertel verwurzelt und heute darf ich meine zwei Lebenswelten musikalisch verbinden“, erzählte Čudla.

Im zweiten Teil durften die Gastgeber des Singkreises Vitis unter der Leitung von Irmgard Bauer auf die Bühne. Gesungen wurde unter anderem „Tiritomba“, ein Traditional aus Italien, „Tulpen aus Amsterdam“ oder der ewige Klassiker „Ave Maria“. Applaus gab es dafür zuhauf, was die Chorleiterin besonders freute. „Applaus ist das Brot der Musiker“, betonte sie.

Zum Grande Finale versammelten sich beide Chöre in der dafür zugegeben etwas engen Pfarrkirche und sangen „Laudate omnes gentes“ und „Yakanaka Vhangeri“, einen Song aus Südafrika.

