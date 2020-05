Die erste Gemeinderatssitzung per Videokonferenz ist geschafft – technisch und inhaltlich ging alles reibungslos über die Bühne.

Drei Betriebsgrundstücke verkauft

Ein wichtiger Punkt der Tagesordnung war der Verkauf von drei Betriebsgrundstücken im Holz- und Energiepark an die PPR Immobilien GmbH, den Installateur Klaus Garschall und den Baumpfleger Markus Weber. Die beiden ersteren wollen sich Flächen für eine mögliche Betriebserweiterung sichern , Weber plant, eine Halle zu errichten.

Insgesamt verkaufte die Gemeinde 5.638 Quadratmeter um 13,50 Euro pro Quadratmeter. Im Zuge dieser Grundverkäufe wurden auch die Straßen im Holz- und Energiepark als öffentliche Verkehrsfläche übernommen und gewidmet.

Für ein Grundstück neben der Billa-Zufahrt genehmigte der Gemeinderat einen Baurechtsvertrag mit Stefan Schrenk, der dort Kleinwohnungen errichten und vermieten will.

Kapelle in Schacherdorf wird saniert

Neben der Kapellensanierung in Sparbach (die NÖN berichtete in der Vorwoche) wurde auch für die Sanierung der Kapelle in Schacherdorf grünes Licht gegeben. Geplant sind eine Sanierung der Fassade, eine neue Dachrinne und zumindest das Streichen der Fenster. Außerdem soll einen Drainage um die Kapelle angelegt werden, da das Mauerwerk stark durch die Bodenfeuchte in Mitleidenschaft gezogen wird. Welche Arbeiten die Ortsbevölkerung selbst erledigen wird, muss mit der Baufirma abgestimmt werden. Der Start wird frühestens im Juni erfolgen.

LED für Sparbach und Kaltenbach

Für die Ortschaften Sparbach und Kaltenbach beschloss der Gemeinderat die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Zwar sind dort bereits Lampen neuerer Bauart im Einsatz, doch Stromverbrauchs-Vergleiche haben gezeigt, dass LED-Lampen nochmal deutlich Vorteile bringen. Die Firma Appel wurde damit um 36.989 Euro beauftragt. Neben den beiden Ortschaften werden auch an der Kreuzung bei Sparbach mit der Bundesstraße B2 einige Lampen ausgetauscht. Insgesamt werden inklusive der Kreuzungs-Lampen für das Vorhaben rund 45.000 Euro an Kosten anfallen.