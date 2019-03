Die Umstellung des restlichen Gemeindegebiets auf stromsparende LED-Straßenbeleuchtung soll heuer abgeschlossen werden.

Dazu vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag Aufträge in einer Gesamthöhe von 108.732 Euro. Die Firma Appel wird die Installation der neuen Leuchten vornehmen, Material und Leuchten werden über die Beschaffungskooperation mit der Energie- und Umweltagentur NÖ bezogen.

Alle Katastralgemeinden mit Ausnahme von Sparbach und Kaltenbach wurden bereits auf LED umgestellt. „Dort haben wir schon vorher eine neue Straßenbeleuchtung installiert, zwar keine LED, aber es wäre nicht sinnvoll, diese Lampen schon jetzt wieder zu tauschen“, erklärt Bürgermeisterin Anette Töpfl.

Mit der Umstellung der noch mit alten Straßenlampen versehenen Straßenzüge wird das Vorhaben „LED-Umstellung“ in Vitis abgeschlossen werden. Erste Einsparungseffekte durch die energieffiziente Beleuchtung sind bereits messbar – zwischen 17 und 22 Prozent trotz einer höheren Anzahl von Lichtpunkten in den Ortschaften.

Digitaler Kataster für Straßenlampen kommt

Der Gemeindevorstand beschloss außerdem, einen digitalen Beleuchtungskataster erstellen zu lassen, in dem sämtliche Lampen im Gemeindegebiet erfasst werden. „Man sieht dann genau, wo jede Lampe steht, wie oft schon welche Reparaturen angefallen sind und wie alt sie ist“, erläutert Töpfl. Auf Grundlage dieser Daten können im Falle von Störungen und Ausfällen Rückschlüsse gezogen werden, ob es „Problemlampen“ gibt und ob ein Austausch einer Reparatur vorzuziehen wäre.

Überschuss durch Plus bei Ertragsanteilen

Ein wesentlicher Punkt in der Sitzung war auch der Beschluss des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2018. Im ordentlichen Haushalt standen Einnahmen von rund 5,41 Millionen Euro Ausgaben von rund 5,17 Millionen Euro gegegenüber. Daraus ergibt sich unterm Strich ein Überschuss von 242.246 Euro.

Laut Amtsleiter Josef Binder ergibt sich ein wesentlicher Teil des Überschusses durch die um fast 99.000 Euro gestiegenen Ertragsanteile des Bundes. Gleichzeitig fielen die Ausgaben für Sozialhilfe und Krankenanstaltenbeitrag (Nökas) niedriger aus als veranschlagt, während etwa bei den Aufschließungsabgaben Mehreinnahmen erzielt werden konnten. Über die Verwendung des Überschusses wird mit dem ersten Nachtragsvoranschlag für 2019 entschieden werden.

Im außerordentlichen Haushalt blieb ein Überschuss von 655.997 Euro übrig – Einnahmen von 3,44 Millionen Euro und Ausgaben von 2,79 Millionen Euro führten zu diesem Ergebnis. Da der Großteil dieses Überschusses jedoch durch noch nicht umgesetzte Vorhaben – allen voran der aus Witterungsgründen noch kaum gestartete Bau des neues Bauhofes und einige Kanal- und Wasservorhaben, die im Jahr 2019 auf dem Plan stehen, wo aber schon 2018 Förderungen vom Land NÖ überwiesen wurden – zustande kam, ist es kein Überschuss im eigentlichen Sinne, den man für andere Projekte verwenden könnte. Der Schuldenstand der Gemeinde sank um 97.555 Euro von 5,45 auf 5,35 Millionen Euro.