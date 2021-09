Die „Generalprobe“ für das von der Vitiser Tischlerei Schrenk und der Vorarlberger Baufirma Rhomberg gegründete Startup „Wood Rocks“ ist gelungen: Das erste Wohnhaus mit 14 Wohnungen in Feldkirch in Vorarlberg steht und ist bereit für den Beginn der Inneneinrichtung.

Hoher Vorfertigungsgrad beschleunigt Errichtung

Wie berichtet, setzen Schrenk und Rhomberg hier auf eine Holz-Systembauweise mit einem hohen Vorfertigungsgrad der Komponenten. So wird das komplette Badezimmer fertig eingerichtet inklusive Sanitärinstallation als fertiger „My Block“ installiert. Wand- und Deckenelemente sind präzise vorgefertigt und dadurch rasch zu montieren. Dadurch ergibt sich ein völlig anderes Arbeiten auf der Baustelle mit weniger Hektik, Lärm und Staub, bei zugleich geringerem Personalbedarf.

Präzision: Keine Motorsäge und kein Schlägel nötig

. „Man muss den Zimmerern erst mal erklären, dass sie bei unserer Holzbauweise keine Motorsäge und keinen Schlägel brauchen“, merkt Geschäftsführer Stefan Schrenk lächelnd an. Alle Komponenten werden so weit als möglich in der Werkstatt vorgefertigt. „Das bedeutet, dass zum Beispiel der Installateur nicht auf der Baustelle am Boden liegend die Rohre verlegen und anschließen muss, sondern das bequem in der Werkstatt vorab erledigen kann. Der Sanitärblock wird dann vor Ort einfach eingesetzt und mit den vorbereiteten Anschlüssen verbunden“, erklärt Schrenk.

Das Feldkircher Pilotprojekt startete im April mit den Fundamentarbeiten. In den vergangenen Wochen wurde jede Woche ein Turm mit jeweils drei Wohnungen errichtet. Insgesamt besteht das Haus aus fünf Türmen, die sich zu einem Gesamtgebäude nahtlos zusammenfügen.

Türme wären in einer Woche aufstellbar

„Theoretisch wäre es möglich, alle fünf Türme in einer Woche aufzustellen. Aber da es unser erstes Projekt dieser Art ist, wollten wir schrittweise vorgehen, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und beim nächsten Turm gleich umsetzen und in der Praxis testen zu können“, erklärt Schrenk. So habe man bei der Errichtung des ersten Turms 70 Punkte für Verbesserungen gefunden, und 60 davon beim zweiten Turm schon umsetzen können.

Erfahrungen mit Pilotprojekt fließen in nächste Vorhaben ein

Die so gemachten Erfahrungen sollen zu einer kontinuierlichen Beschleunigung und Optimierung der Abläufe auf der Baustelle führen, um schließlich ein ambitioniertes Ziel zu erreichen: „Wir wollen die übliche Umsetzungszeit eines solchen Wohnbauprojekts auf zehn Prozent des heute gängigen Werts reduzieren – von zwei Jahren auf drei Monate.“

Beim ersten Projekt kann diese kurze Zeitspanne schon allein wegen des bewusst gewählten schrittweisen Aufbaus noch nicht erreicht werden, doch immerhin sollen die Wohnungen Ende November bezugsfertig sein – das wären dann acht Monate ab Baustart. Schrenk rechnet damit, das Ziel der Verkürzung auf drei Monate im Laufe der nächsten Jahre zu erreichen.

Wobei die schnellere Errichtung bei weitem nicht das einzige Ziel von „Wood Rocks“ ist: vielmehr geht es darum, den gesamten Errichtungsprozess möglichst effizient zu organisieren, wovon auch die ausführenden Handwerker profitieren. „Es ist nicht so, dass wir auf unseren Baustellen den totalen Stress haben, weil es schnell gehen muss. Im Gegenteil, man hat sogar mehr Zeit als sonst für die einzelnen Arbeitsschritte, weil sie auf das Wesentliche und Notwendige reduziert wurden“, betont Schrenk.

Für seine Tischlerei sei die Realisierung des Projekts ein echter Kraftakt gewesen. Ein Jahr wurde in die Vorbereitung investiert. „Wir kommen hier an unsere Grenzen, wir sind keine reine Tischlerei mehr, sondern brauchen Fliesenleger, Holzbauer und Installateure. Wir sind jetzt im Prinzip Fertighausbauer im mehrgeschoßigen Wohnbau“, beschreibt Schrenk den Wandel, den seine Firma derzeit durchmacht. „Es war eine spannende und anstrengende Zeit für unsere Mannschaft, es war extrem herausfordernd, aber es haben sich alle reingehängt, und wir haben es geschafft“, ist Schrenk zufrieden.

20 neue Mitarbeiter nötig

Das Wohnhaus in Feldkirch ist freilich erst der Anfang. Schon im Februar 2022 wird es mit dem nächsten Wohnhaus in Dornbirn mit 22 Wohnungen weitergehen. Die nötigen Erdbauarbeiten beginnen bereits jetzt. Um die Umsetzung solcher Wohnbauprojekte weiter intensivieren zu können, braucht Schrenk auch zusätzliche Mitarbeiter aus verschiedenen Gewerken: „Wir brauchen nächstes Jahr mindestens 20 Leute.“