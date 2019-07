Günther Hofmann huscht schnell weg, um einem Techniker behilflich zu sein: Er arbeitet auf die große Wiedereröffnung der „Evebar“ am 3. August hin, nachdem die vorigen Pächter zahlungsunfähig geworden sind. Das ist fast schon wieder vergessen – die Diskothek rüstet sich für eine neue Ära, denn Hofmann hat einen Partner an seiner Seite.

Dabei ist Ewald Eschelmüller kein Unbekannter: Er gehört seit fast 25 Jahren zur Crew und hat miterlebt, wie heutige Eltern, ihre späteren Kinder und Kindeskinder die Schwelle zur Evebar übertraten. Manche von ihnen chauffierte er spätnachts nach Hause, wenn das Ziel auf dem Weg lag. Und eigentlich ist’s umgekehrt: Hofmann hilft Eschelmüller, der die Disko als Chef in die Zukunft führt.

„Jetzt sind wir für dich da“

„Günther hat zu mir gesagt: Du warst 25 Jahre für uns da, jetzt sind wir für dich da. Und er kümmert sich wirklich zu 100 Prozent um die Diskothek“, erklärt Eschelmüller. Hofmann will ihm „mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung stehen“ – und darüber ist der neue Chef froh. Eschelmüller habe noch nicht die Erfahrung, was Verhandlungen mit Lieferanten betrifft. Er will, „sobald es die Zeit erlaubt“, als Kellner und Barkeeper anpacken.

Ihm ist wichtig, dass die Gäste sehen, dass er als Ansprechperson vor Ort ist. Das habe Günther genauso gemacht. „Er ist oft beim Eintritt gesessen“, erläutert der Litschauer. „Ich muss da sein, die Leute wollen das“, ist das für ihn selbstverständlich. „Wenn du den Betrieb kennst, dann weißt du, was sie wollen. Bei mir ist jeder Gast ein König“, führt er aus. „Man lebt im und mit dem Betrieb.“ Er sei mit Leib und Seele dabei. „Ich arbeite sehr viel und sehr gern.“

„Ich habe mir vorgenommen, die ganzen Bars selber zu putzen. Ich will, dass sich das Personal pudelwohl fühlt“ Ewald Eschelmüller

Er gibt weiter bekannt, dass er das ganze Personal übernehmen will. Wie wichtig ihm die Mitarbeiter sind, zeigt eines: „Ich habe mir vorgenommen, die ganzen Bars selber zu putzen und alle Gläser zu waschen. Ich will, dass sich das Personal pudelwohl fühlt“, betont er. „Falls ich’s doch nicht schaffe, dann weiß ich, dass sie mir helfen“, ist er sich sicher. „Ich will, dass die Mitarbeiter über lange Jahre im Betrieb bleiben.“

Eschelmüller hat eine land- und forstwirtschaftliche Ausbildung, fasste schnell in der Gastronomie Fuß und führte Interviews für Meinungsforschungsinstitute. Das macht er nur mehr in eingeschränkter Form. Er liebe die Gesellschaft, genieße den Schmäh mit den Gästen und fühlt, dass er gute Arbeit geleistet habe, wenn die Abrechnung positiv ausfällt.

45-Jahr-Jubiläum soll im Herbst gefeiert werden

„Ich sehe den Betrieb als meinen eigenen an und ich möchte ihn so führen, wie dies Günther früher getan an“, schildert der Litschauer. Nicht umsonst wird das Motto der ersten Party „Ein Samstag wie damals“ lauten. Super-Happy-Hours lösen „Horror- Preise“ ab, wobei genau überprüft wird, ob das Alter für den Alkoholkonsum erreicht wurde. „Es soll wieder heißen, am Freitag fahren wir nach Vitis“, ist Hofmann überzeugt, dass das erreicht werden kann. „Jeder soll sehen, da bewegt sich etwas, da treffe ich jemanden.“

2019 hat die Evebar ihr 45-jähriges Jubiläum, das soll im Herbst auch gefeiert werden. Das Gebäude errichteten Hofmanns Eltern und wandelte sich vom Tanzlokal mit regelmäßigen Radioübertragungen des Frühschoppens zur Diskothek. Die Pizzeria wird von der Familie weitergeführt. Teil der Wiedereröffnung ist die Party mit DJane und Erotikmodel Micaela Schäfer (9. August).