Florianimesse: Fahrzeuge gesegnet

Die Freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde Vitis hatten Grund zu feiern: Bei der Florianimesse am Samstagabend in der Pfarrkirche konnte Markus Holzweber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Vitis, dreizehn neue Feuerwehrmitglieder aus Vitis und weiteren vier Katastralgemeinden angeloben. In der von der Musikkapelle Vitis musikalisch umrahmten Messe hob Pfarrer Ryszard Chycki in der Predigt den hohen Stellenwert der Feuerwehr für die Sicherheit der Menschen hervor. Er bedankte sich bei den Mitgliedern für den freiwilligen und gemeinnützigen Einsatz und bei der Marktgemeinde Vitis für den jährlichen Beitrag von 70.000 Euro an die Feuerwehren, zur Deckung der laufenden Kosten und Investitionen.

Auch die Vitiser Bürgermeisterin Anette Töpfl, Bundesrat Eduard Köck und Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger sprachen den engagierten Feuerwehrmitgliedern großen Dank und hohe Wertschätzung aus. Alle drei beendeten ihre Ansprachen mit dem traditionellen Gruß an die Mannschaften „Gut Wehr!“

Nach der Messe segnete Pfarrer Ryszard Chycki die beiden neuen Einsatzfahrzeuge, die vor der Pfarrkirche postiert waren: Die Feuerwehr Vitis wurde mit einem Versorgungsfahrzeug mit Kran (VFK) ausgerüstet, dessen Patin Doris Ploner, Geschäftsführerin der Käsemacher, krankheitshalber der Segnung fernbleiben musste. Für sie sprang Doris Schönauer ein. Die Feuerwehr Heinreichs konnte ein Hilfeleistungsfahrzeug-1-Wasser (HLF1-W) in ihren Fuhrpark aufnehmen, Patin dieses Fahrzeuges ist Sylvana Stippl. Nach der Fahrzeugsegnung waren alle Besucher zu einer Agape am Kirchenplatz eingeladen.

