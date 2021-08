Auf ein bewegtes Leben blickt der heute 84-jährige Vitiser Gemeindebürger Friedrich Huber zurück. Seine Ausbildung stand unter keiner guten Voraussetzung, sein Ehrgeiz brachte ihn aber bis in verantwortungsvolle Bereich in seinem Job.

Geboren ist er 1937, die Jahre seiner Kindheit und Jugend waren geprägt vom Zweiten Weltkrieg und der darauffolgenden Besatzungszeit durch russische Soldaten. Der Unterricht in der Volksschule Vitis musste zeitweise im Freien stattfinden, weil die Schule besetzt war. Bei Schlechtwetter fiel der Unterricht gänzlich aus, sodass der kleine Fritz vor allem die dritte Volksschulklasse kaum besuchen konnte.

Hausaufgaben im Gasthaus geschrieben. Eine Hauptschule gab es in Vitis zu dieser Zeit noch nicht, sodass Fritz die Hauptschule Waidhofen besuchte und dafür mit der Bahn von Vitis über Schwarzenau nach Waidhofen fuhr. Die Rückfahrt endete dann stets in Schwarzenau, wo er bis zum Abend auf den Anschlusszug nach Vitis warten musste. In der Zwischenzeit schrieb er seine Hausaufgaben in dem bahnhofsnahen Gasthaus, danach spielte er dort mit seinen Freunden „Pfitschigogerln“, eine Art Tischfußball mit Münzen als Spieler und Ball und einem Kamm zum Schubsen.

Nach dem Hauptschulabschluss mit 14 Jahren begann er eine Lehre bei Hartl Haus in Haimschlag, Gemeinde Echsenbach, als Zimmermann. Auch sein Vater war Zimmermann in diesem Betrieb. Als Geselle übte er den Beruf sechs Jahre lang im Werk und auf Baustellen aus, bevor er von seinen Vorgesetzten zur Weiterbildung auserkoren wurde, im bayerischen Rosenheim die Fachhochschule für Holztechnik besuchte und die Ausbildung zum „Industriemeister für Holz“ absolvierte. Aufgrund seines Ehrgeizes erlangte er trotz mangelnder Vorbildung den besten Notendurchschnitt (1,7) seines Jahrgangs und erhielt mit seinen 23 Jahren den Dispens, die Meisterprüfung ablegen zu dürfen, zu der man damals erst mit 25 Jahren hätte antreten dürfen. Die Prüfung schaffte er souverän.

Huber übernahm Verantwortung im Betrieb. Er war dann im ganzen Betrieb insbesondere mit der Arbeitsvorbereitung, aber auch mit Zeitstudien, Kostenrechnung und als Zimmerer beschäftigt und hatte die Verantwortung für die sogenannten Hilfsbetriebe wie Schlosser und Elektriker übernommen. Insgesamt war er 46 Jahre lang für Hartl Haus tätig, er hat auch am Fotoarchiv des Unternehmens mitgewirkt.

Seine Frau Anna, die als Vollwaise bei ihrer Großmutter in Gebharts aufgewachsen war, lernte er 1961 auf einem Kirtag in Heinreichs kennen, wo er mit der Musikgruppe „Tanzkapelle Vitis“ Saxofon spielte. Zwei Jahre später heirateten Fritz und Anna, sie wurden Eltern zweier Töchter – eine ist Kindergartenhelferin, die andere Sozialarbeiterin – und eines Sohnes, der in einem Tonstudio in Wien beschäftigt ist. Fritz Huber schätzt den Ideenreichtum und das Organisationstalent seiner Frau sehr. Ganz besonders angetan hat es ihm ihre Kochkunst, die sie täglich praktiziert. „Ich habe jeden Tag Geburtstag“, beschreibt Huber seine Gaumenfreuden.

Instrumente autodidaktisch erlernt. Eine große Liebe verbindet Fritz Huber mit der Musik. Seit 1950 ist er aktives Mitglied im Musikverein Vitis, damals noch Musikverein der katholischen Jugend. Huber spielt Tenorhorn, Posaune und Saxofon. Sämtliche Instrumente hat als Autodidakt erlernt, ohne Schule, ohne Lehrer, nur mit Lehrheften, Büchern und Musikliteratur. Nach einem halben Jahr intensiven Selbststudiums konnte er im Alter von 13 Jahren bereits im Musikverein mitspielen.

Von 1962 bis 1970 war er Kapellmeister, Obmann und Kassier in einer Person. 1971 erfolgte die Vereinsgründung und Umbenennung in Musikverein Vitis, bei dem Huber bis 1996 Obmann war. Heute ist er Ehrenobmann des Vereins.

Musikverein: Hohes Niveau und kritische Phase. Er arbeitete an der Chronik des Musikvereins und am Musikarchiv und hat diese auch digitalisiert. Der Verein spielt regelmäßig auf Veranstaltungen der Gemeinde, der Kirche, auf Begräbnissen und Marschmusikbewerben. Sein hohes Niveau hält er insbesondere durch die Teilnahme an Bewerben für symphonische Blasmusik, in denen anspruchsvolle Stücke zeitgenössischer Komponisten, aber auch klassische Musikstücke verlangt werden.

Eine kritische Phase durchlief der Musikverein Anfang der 1960er-Jahre, als das Interesse der jungen Menschen zur aktiven Ausübung von Musik kaum mehr vorhanden war. Der niedrigste Mitgliederstand betrug damals 14 Musiker. Einige Jahre später wuchs die Nachfrage wieder, heute zählt der Verein mehr als 70 Mitglieder. Waren lange Zeit nur männliche Musiker aktiv, sind heute die Weiblichen in der Überzahl.

In Ehrenämtern aktiv und fürsorgliche Betreuung. Fritz Huber übte unzählige Ehrenämter aus, einige davon bis heute. So war er Ministrant, Läuterbub – die 500 Jahre alte dritte Glocke war „seine“ – er war bei der katholischen Jugendbewegung, beim Kirchenchor, Männergesangsverein und Verschönerungsverein. Weitere Freiwilligendienste, die er übernahm, sind das Lektorat in der Kirche, er war Mitglied des Pfarrgemeinderats und des Kirchenrats, war 15 Jahre lang für Essen auf Rädern unterwegs und sorgte für die Betreuung und Heizraumüberwachung im Vereinshaus. Große Freude bereitete ihm die Auszeichnung „Bester Waldviertler Freiwilliger 2005“.

Ein besonderes Herzensanliegen ist dem Ehepaar Huber seit 25 Jahren die fürsorgliche Betreuung des mit Down Syndrom geborenen Christian, dessen Mutter starb, als er fünf Jahre alt war. Fritz und Anna Huber kümmern sich liebevoll um ihn und hoffen, dass sie dies noch einige Jahre tun können.