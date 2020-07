Schon länger hatte die Marktgemeinde Vitis das Haus Hauptplatz 12 im Visier – nun ergab sich die Gelegenheit, das Haus zu erwerben.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der Kaufvertrag mit der Besitzerin um 120.000 Euro besiegelt. „Wir waren schon mehrmals dran, zuletzt bei einer Versteigerung vor einigen Jahren, wo wir aber von einem Pizzeria-Inhaber überboten wurden“, erzählt Bürgermeisterin Anette Töpfl. Zum Schluss war in dem Gebäude ein Kebap-Lokal, das allerdings im Vorjahr in Insolvenz ging – wobei das Haus nicht in der Konkursmasse enthalten war.

Im Dezember 2019 wurde im Gemeinderat beschlossen, in Verhandlungen zu gehen, nun ist man handelseinig geworden. Doch wofür braucht die Gemeinde das Gebäude überhaupt?

Optionen für die Zukunft offen halten – vom jungen Wohnen bis Praxis

„Das Haus ist wichtig für die zukünftige Gestaltung und Belebung des Ortskerns. Es gibt in dem Gebäude zwei Wohnungen und eine Geschäftslokal, die wir vermieten wollen. Wenn in Zukunft ein geeignetes Projekt am Horizont erscheint, haben wir das Haus, und können es dafür nutzen“, fasst Töpfl zusammen. Solche Projekte könnten etwa „Junges Wohnen“ oder eine Arztpraxis sein, wobei Töpfl sich gegenwärtig noch nicht in eine bestimmte Richtung der Nutzung festlegen will.

Vermietung soll Betriebskosten abdecken

Durch die Vermietung der Wohnungen und des Lokals können die Betriebskosten gedeckt werden, sodass der Gemeinde keine weiteren laufenden Kosten entstehen. Die Schlüsselübergabe soll am 1. August erfolgen. „Dann werden wir eine Bestandsaufnahme machen und uns überlegen, in welcher Form wir die Räumlichkeiten zur Vermietung anbieten können. Erst dann können wir dafür seriös werben“, stellt Töpfl klar. Einen Interessenten für eine Wohnung gäbe es schon.