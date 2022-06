Gemeindebewerbe: FF Grafenschlag holte sich den Sieg

Vollbild

Der erste Platz der Wertung Bronze A ging an die FF Grafenschlag: Bürgermeisterin Anette Töpfl, Harald Vogler und Kommandant Andreas Binder. Den zweiten Platz in Bronze A belegte Eulenbach. Bürgermeisterin Anette Töpfl, Florian Kozar und Kommandant Andreas Binder. Der dritte Platz in Bronze A machte die FF Kleinschönau. Bürgermeisterin Anette Töpfl, Angelo Zinner und Kommandant Andreas Binder. Die Siegergruppe erhielt den Wanderpokal. Von links nach rechts hinten: Pokalmacher Jan Müllner, Bürgermeisterin Anette Töpfl, Harald Vogler und Kommandant Andreas Binder, Thomas Preisl, Christoph Hödl, Thomas Faltin und Franz Binder ; von links nach rechts vorne: Fabian Süss, Markus Süss, Tobias Süss und Thomas Süss. Bewerbsgruppe Großrupprechts Bewerbsgruppe Kleinschönau Bewerbsgruppe Grafenschlag 1 Bewerbsgruppe Vitis Bewerbsgruppe Grafenschlag 2 Bewerbsgruppe Jetzles Bewerbsgruppe Heinreichs Bewerbsgruppe Sparbach Bewerbsgruppe Jaudling Bewerbsgruppe Eschenau Bewerbsgruppe Damen Gemeinde Vitis Bewerbsgruppe Kaltenbach Bewerbsgruppe Eulenbach Bewerbsgruppe Süßenbach

