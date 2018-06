Die Außensanierung der Kapellen in Grafenschlag und Kleingloms wurde in der Gemeinderatssitzung am 22. Mai beschlossen. Hierfür wurden rund 20.000 Euro für die Baumeisterarbeiten vorgesehen, zuzüglich der Kosten für Färbelung und Spenglerarbeiten.

Weiters wurde eine Zustimmungserteilung zur Benutzung von Gemeindestraßen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit eingeschränkter Zulassung erteilt.

Für die Erstellung eines „Sonderkatastrophenschutzplanes Hochwasser Thaya Oberlauf“ wurden anteilige Kosten von 6.168,39 Euro genehmigt.

Eine Stromliefervereinbarung mit der EVN, gültig ab 1.7.2018 für die Dauer von drei Jahren wurde genehmigt.

Als Datenschutzbeauftragter gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung wurde Herbert Stadlmann bestellt.

Auftrag für Kabelverlegungsarbeiten für die Straßenbeleuchtung im Zuge der Glasfaserverlegung wurde an die Firma Strabag vergeben.

Alle Punkte wurden einstimmig beschlossen. Bei der Sitzung entschuldigt waren geschäftsführender Gemeinderat Franz Schrenk und Tatjana Murth, Hermann Kargl, Franz Nigischer und Richard Oresch.