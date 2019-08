Mit dem Fahrrad trudelt die ehemalige Bürgermeisterin der Marktgemeinde zum Gesprächstermin mit der NÖN ein – fast wie in früheren Zeiten. Nur eines fehlt Irmtraud Berger: „Mein kleiner, weißer Hund Nicki im Radkörbchen“, verrät sie später. „Er war mein Markenzeichen, begleitete mich zu den verschiedensten Terminen und schaute immer aus meinem Bürofenster.“ Mittlerweile ist er leider verstorben.

Berger war seit 1980 28 Jahre im Gemeinderat tätig, ist die erste Bürgermeisterin des Bundeslandes und ist noch immer viel mit dem Rad unterwegs. „Ich versuche, alles in der näheren Umgebung mit dem Fahrrad zu erledigen, da knacke ich an manchen Tagen schon die Zehn-Kilometer-Marke.“ In ihrem Leben war nicht immer alles geordnet.

„Ich bin in Charlottenburg, einem Berliner Stadtteil, geboren und habe meinen Vater nie kennengelernt, da er schon vor meiner Geburt in den Krieg einrücken musste. Meine Mutter war durch ihre Arbeit bei der Post viel unterwegs und ich bin bei einer Pflegemutter aufgewachsen“, lässt sie ihre Kindheit noch mal Revue passieren.

"Aufgeben war nie eine Option für mich"

Später verließ sie gemeinsam mit ihrer Mutter Deutschland und kam nach Wiener Neustadt. Als die Stadt aber bombardiert wurde, fasste ihre Mutter den Entschluss, in ihr Elternhaus nach Vitis zu ziehen. „Meine Mutter legte schon immer viel Wert auf meine Ausbildung, deshalb hatte ich das Privileg angesehene Klosterschulen und die katholische Sozialakademie zu besuchen.“ Berger verbrachte ihre Jugend hauptsächlich in Internaten und kommt zum Entschluss: „Ich habe nie wirklich eine Heimat gehabt und mich zu Hause gefühlt“. Eines hat ihr ihre Mutter mit auf den Weg gegeben: „Was du anfängst, machst du auch zu Ende, aufgeben war deshalb nie eine Option für mich.“

An diese Worte hat sie sich während ihrer Anfangszeit in ihrem neuen Amt als Bürgermeisterin oft zurückerinnert, als sie kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Sie frage sich heute noch, wie sie damals den Mut aufgebracht hatte, sich dieser Herausforderung zu stellen.

Dass sie das Amt übernommen hat, sei mehr eine gute Tat gewesen: „Es hat sich damals kein Nachfolger gefunden und so bin ich mehr oder weniger von meinen jüngeren männlichen Kollegen dazu überredet worden.“ Berger konnte sich nie wegen mangelnder Unterstützung beklagen: „Wir waren ein ausgesprochen gutes Team und ich konnte mich immer auf meine geduldigen und verständnisvollen Kollegen verlassen. Sie waren sehr froh über meine Bereitschaft und haben mir das Leben nie schwer gemacht“.

Irmtraud Berger prägte Gemeinde nachhaltig

Die Gründung einer Musikschule in Vitis war eines ihrer größten Anliegen. Deshalb besuche sie immer noch die Konzerte des Musikvereins. Ihre Amtszeit war vom Ausbau und der Ansiedlung neuer Betriebe geprägt, ein großes Einwohnerplus in der Marktgemeinde habe sie durch die Aufschließung von Baugründen erreichen können.

Zu ihrer Zeit war die weibliche Besetzung dieses Amtes etwas Besonderes und brachte so manch unbedachtes Problem mit sich. „Bei einem Event in einer Bundesheerkaserne wollte ich die – wie sich später herausstellte nicht vorhandene – Damentoilette aufsuchen“, schildert sie. „Im Eifer des Gefechts wurde schließlich die Herrentoilette von einem Soldaten mit Gewehr bewacht. Das hat gezeigt, dass es früher in solchen Gebäuden eine mangelhafte Infrastruktur für das weibliche Wesen gegeben hat und sich eine völlig neue Situation für den männlich dominierten Beruf ergeben hat“, schmunzelt sie.

Aber nicht nur das: „Ich bin auch der Meinung, dass bei Frauen in diesem Beruf das äußere Erscheinungsbild viel kritischer betrachtet wird als bei männlichen Kollegen.“ Trotz allen Steinen, die ihr manchmal in den Weg gelegt worden sind, betont sie: „Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt, da ich in der Lage war, im Ort etwas zu bewegen.“

Zuletzt rettete sie zwei Hunde aus dem Tierheim. „Ich wollte ihnen noch einmal ein schönes Leben ermöglichen“.