Die Gesellschaft, die die Evebar in Vitis führt, hat am Donnerstag (18. April) am Handelsgericht Wien einen Konkursantrag eingebracht. Laut Angaben der Schuldner führten erhebliche Umsatzeinbußen dazu.

Der Unternehmenssitz der Betreiber befindet sich seit 30. März in Wien. Der Kreditschutzverband geht davon aus, dass der bestellende Insolvenzverwalter deren Betrieb schließen wird. Waldviertel muss allerdings nicht auf das Tanzlokal verzichten. Günther Hofmann ist der Besitzer des Hauses und betont: "Die Diskothek wird mit 3. August wiedereröffnet."