Musikverein: 25 Jahre den Taktstock in der Hand

Zwei ungewisse und probenarme Jahre liegen hinter dem Musikverein Vitis. Trotzdem startete er voller Motivation in den Frühling. Das 40. Frühjahrskonzert am Wochenende stand unter dem Motto „Zeitenwende“. Nicht nur weil es nach zwei Jahren wieder ein Konzert gab, sondern auch weil der langjährige Kapellmeister Manfred Kreutzer den Dirigentenstab nun offiziell an seinen Nachfolger Florian Bauer übergab.

Viel Spielfreude und Präzision

Musikalisch merkte man der Kapelle die lange Pause nicht an. Mit viel Spielfreude und Präzision hörte man Titel wie „Kyrill – Sturm des Jahrhunderts“, „Der Glöckner von Notre Dame“ und auch „Zeitenwende“. Ein besonderer Höhepunkt war das „Trompetenkonzert No. 1 – Trumpet Town“ mit Solist Florian Bauer. Eine große Herausforderung waren jedoch die Quarantäne-bedingten Ausfälle der Musiker, bis kurz vor dem Konzert wusste man nicht, wer wirklich dabei sein kann.

Durch die lange Auftrittspause hatten sich auch einige offizielle Ehrungen aufgestaut. Der jung gebliebene Manfred Kreutzer hatte bereits bei der Jahreshauptversammlung 2020 nach 25 Jahren den Taktstock an den jungen Florian Bauer übergeben. Dieser Wechsel konnte nicht in der Öffentlichkeit im würdigen Rahmen vollzogen werden. Am Wochenende war es endlich soweit.

Manfred Kreutzer war für 26 Frühjahreskonzerte hauptverantwortlich. Sein Amtszeit war geprägt vom musikalisch Aufschwung, von der Nachwuchsarbeit, der Probenarbeit und den vielen Vorbereitungsstunden für die Auftritte und Proben.

Als persönliche Erinnerung an seine Zeit als Kapellmeister wurde ihm eine Art Stammbuch im Marschbuchformat, in dem jeder Musiker eine Seite gestaltet hatte, überreicht, und zusätzlich bekam er einen besonderen Baum, dessen Schatten Ruhe und Kraft für die nächsten Jahre als aktiver Musiker bringen soll. Als sichtbares Zeichen erhielt er auch die Ehrennadel in Bronze des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes.

70 Jahre aktiver Musiker beim Musikverein Vitis

Ebenfalls bereits 2020 feierte Fritz Huber sein Jubiläum „70 Jahre aktiver Musiker“. Mit 13 Jahren trat er 1950 der damaligen Jugendkapelle Vitis bei.

Er spielte damals die kleine Trommel. In den vielen Jahren spielte er auch Saxophon, Tenorhorn und Tuba. Derzeit musiziert er auf der Posaune. Von 1961 bis 1971 war er Kapellmeister, Obmann, Kassier und Schriftführer in einer Person. Seit 1996 ist er Ehrenobmann. Er hat es als einziger, trotz einiger gesundheitlicher Probleme, geschafft, bei allen vierzig Frühjahrskonzert dabei zu sein. Proben in der Pandemie waren zum Teil überhaupt nicht oder nur mit Beschränkungen möglich. Er hielt sich in dieser Zeit mit Einzelproben fit, um heuer dabei zu sein. Er ist zwar nicht der älteste Musiker in der Bezirksarbeitsgemeinschaft, aber mit dem Eintrittsjahr 1950 der längst dienende. Sichtlich gerührt nahm er die Ehrenurkunde entgegen.

Zu Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt

Zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit wurde Roland Valenta ernannt. Mit Ende 2020 war er 40 Jahre Mitglied des Musikvereins. Von 1993 bis 2001 war er Obmann-Stellvertreter. 1980 wurde er als Aushilfe am Tenorhornregister für das Konzertwertungsspiel angefragt und ist dann für immer geblieben. Er ist nach wie vor ein Musiker, der gerne musiziert und die Gemütlichkeit liebt. Aus gesundheitlichen Gründen hat er sich für ein Ende der aktiven Zeit in Vitis entschieden.

Gleichfalls die Ehrenmitgliedschaft erhielt Eduard Ritter. Er ist aktives Mitglied seit 1956, er war Kassier, Beirat und Rechnungsprüfer und somit einer der aktivsten und der verlässlichsten Mitglieder und Musiker. Er war auch bei fast bei allen Einsätzen dabei. Bei Vereinshausbau, Musikhütte, Musikfesten, Adventmärkten usw. nahm er sich immer Zeit für die Vorbereitungsarbeiten. Eduard Ritter ist der erste aktive Musiker, dem diese Ehrung überreicht wurde.

