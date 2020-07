Neues Bauland wird in Vitis gebraucht: Daher beschloss der Gemeinderat, die Erweiterung des Siedlungsgebiets in der Feldgasse Richtung Heinreichs ins Auge zu fassen.

„Damit habe ich nun die Möglichkeit, in konkrete Verhandlungen mit den Grundeigentümern zu gehen und Kaufverträge auszuarbeiten“, erklärt Bürgermeisterin Anette Töpfl. Auch Planungen für Kanal, Wasser und etwaige Hochwasserschutzmaßnahmen können damit anlaufen. Realistisch sei von einer Verfügbarkeit von neuen Baugründen in der Feldgasse frühestens in zwei Jahren auszugehen. „Wir haben in Vitis noch ein paar Bauplätze in Reserve“, beruhigt Töpfl. In den Ortschaften stehen auch noch ausreichend Gründe zur Verfügung.