Mit seinen Enkelkindern bastelte Tischlermeister Franz Schrenk in der Corona-Zeit in der Werkstatt. Herausgekommen sind dabei rund 15 Stück Nistkästen aus Holz. Zwei davon stellte Schrenk nun den Bildungseinrichtungen in Vitis zur Verfügung: je einen für den Kindergarten und die Volksschule.

Die Freude über die Spende war groß. „Wir haben an der Vorderseite des Grundstücks schon einen Nistkasten, der auch besetzt ist. Jetzt hoffen wir, dass der zweite auch bald bewohnt wird“, sagt Kindergartenleiterin Renate Zimmel.

In der Volksschule, wo der Nistkasten auf Rat des Schulwarts, der auch Jäger ist, in größerer Höhe auf einem Baum im Schulhof angebracht wurde, ist der Einzug schon erfolgt, wie sich beim NÖN-Fototermin vor den Augen aller Beteiligten zeigte. Die Schüler können das Geschehen gut von der Klasse aus verfolgen, da der Nistkasten auf gleicher Höhe hängt.

„Für mich war das ein Projekt, um meine handwerklichen Fertigkeiten zu erhalten“, sagt Schrenk.