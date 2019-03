ÖVP lud zum Faschingsgschnas .

Die am besten kostümierten Gruppen wurden beim Faschingsgschnas der ÖVP Vitis am Samstag im Gasthof Pichler prämiert. Die Konkurrenz war groß, so manche Besucher hatten sich ausgefallene Verkleidungen einfallen lassen. Die Jury bewertete nach Ausgefallenheit und Aufwand. Die „Quallen“ machten schließlich das Rennen und erzielten den ersten Platz, gefolgt vom Dorferneuerungsverein Sparbach und den „Putzfrauen“.