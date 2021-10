Nach einer langen Durststrecke konnte endlich wieder ein Konzert des Musikschulverbandes Vitis vor großem Publikum durchgeführt werden. Bei herrlichem Wetter fand am Samstag erstmals ein Open-Air-Konzert am Hauptplatz-Dreifaltigkeitsplatz in Vitis statt.

Viele bekannte Melodien

Unter dem Motto „Rock/Pop & Filmmusik – Endlich wieder Kultur!“ präsentierten das Jugendorchester Smiley und das neue „Junior-Ensemble“ viele bekannte Melodien. Das Junior-Ensemble fand sich kurz vor Schulschluss zusammen, wobei viele der jungen Musiker erst seit einem Jahr ein Musikinstrument erlernen und ihren ersten Auftritt hatten. Zum Einstieg wurde „Bruder Jakob“ interpretiert und weiter ging es mit „We will rock you“, natürlich mit Publikumsbeteiligung. „Let’s rock“ wurde dann gemeinsam mit dem Jugendorchester Smiley gespielt.

Erster Auftritt für Schüler vor Publikum

Die vier „erwachsenen Jungmusiker“, welche vor kurzem das Bronze-Musikschulabzeichen gemacht haben, waren ebenfalls mit Begeisterung im Jugendorchester mit dabei und hatten auch teilweise ihren ersten Auftritt vor Publikum. Bei dem gelungenen Konzert wurde auch das schwierige Stück „Oh Happy Day“ schwungvoll gespielt. Mit den Titeln „YMCA“, „Smoke on the water“ und „Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye“ fand das Konzert einen würdigen Abschluss.

Das zahlreich erschienene Publikum ging bei vielen Stücken mit und honorierte die großartigen Leistungen der Orchester immer mit langem und frenetischem Applaus.