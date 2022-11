Piano traf auf Chor-Klangwelten

Werbung

Piano und Chor wurden auf Initiative vom Musikschulverband Vitis unter dem Titel „Piano meets Choir“ zu einem Konzert zusammengeführt. Klavierschüler aus dem Musikschulverband und der Kirchenchor St. Ulrich aus Allentsteig boten am Freitag einen Streifzug von der Klassik bis zur Moderne im Haus der Musik und Kultur in Vitis.

Die Musikschule und der Kirchenchor St. Ulrich sind dadurch verbunden, dass einige Chormitglieder auch Musikschüler aus dem Verband sind. Im Mai trat Klavierlehrerin Caroline Friedrich an Chorleiterin Maria Höpp-Winna mit der Idee heran, einmal ein anderes Konzertformat verwirklichen zu wollen. „Das hat sich sehr gut ergeben, weil wir zu diesem Zeitpunkt gerade eine Messe mit Pianobegleitung einstudierten“, erklärt die Chorleiterin. „Was mir an der Idee von Chor und Klavier so gut gefallen hat, ist, dass man im Chor gemeinsam musiziert. Diese große Klangwelt ist sehr beeindruckend, denn als Pianist ist man immer alleine am Instrument. Ich fand es ganz interessant, diese zwei Welten zu verbinden“, führt Klavierlehrerin Caroline Friedrich aus.

Der Kirchenchor St. Ulrich ist üblicherweise ein A-Capella- Chor. Heuer wagten die Sänger sich über die 2019 komponierte Friedensmesse mit Klavierbegleitung von Johann Simon Kreuzpointner. Beim Konzert in Vitis boten sie fünf Ausschnitte aus neuen Stücken, am Klavier begleitete sie Jitka Cudla.

Solistisch am Piano zeigten die Musikschüler Lukas Bauer, Elisa Höpp, Klara Brenner und Marlies Rössler ihr Können. Die Stückauswahl reichte hier von Beethoven über Chopin bis zur Popularmusik von Ed Sheeran. Als besonderen Höhepunkt spielten Lisa Höpp und Jitka Cudla den Norwegischen Tanz von Edvard Grieg. Als Zugabe gab es vom Kirchenchor das wohl berühmteste Hallelujah, nämlich das von dem kanadischen Singer-Songwriter Leonard Cohen.

