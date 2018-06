65.000 m Grund hat die Firma Pollmann im Vorjahr im Holz- und Industriepark Vitis erworben, nun erfolgte der Spatenstich für das „Werk II“ des Karlsteiner Traditionsunternehmens.

Der Geschäftsführer von Pollmann International, Herbert Auer, erinnerte daran, dass der Grundstein für das Unternehmen von Franz Pollmann bereits 1888 gelegt worden war. Nun, 130 Jahre später, gibt es weltweit vier Standorte (Karlstein, Tschechien, USA und China). „Hier entsteht ein Werk, das technologisch gleich zwei Schritte in die Zukunft macht“, meinte Auer. Der Pollmann-Manager erinnerte daran, dass derzeit 1.700 Mitarbeiter einen Umsatz von 170 Millionen Euro erwirtschaften und dass weiteres Wachstum geplant ist. Zukünftig sollen mehr als 2.200 Mitarbeiter einen Umsatz von mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaften. Vitis bezeichnete Auer als „geographisch optimal“ gelegen, dadurch würde der Einsatzradius der Arbeitskräfte erweitert. Die Nähe zu Karlstein habe den Standort darüber hinaus ausgezeichnet.

"Rekordverdächtig" schnelles Projekt

Das „Werk II“ in Vitis brauchte vom Projektstart bis zur Baugenehmigung nur rund sieben Monate - für Auer ist das „rekordverdächtig“.

Bereits im September 2019 soll in Vitis mit der Serienproduktion begonnen werden, erzeugt werden sollen Türschlosskomponenten für die Mercedes A-Klasse und den 3er BMW.

Insgesamt werden in Vitis 17 Millionen Euro investiert - die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. „Das ist ein klares Bekenntnis der Eigentümer für das nördliche Waldviertel“, schloss Auer.

Bürgermeisterin Anette Töpfl bezeichnete den Tag des Spatenstichs als „sehr guten Tag für die Marktgemeinde Vitis“.

Der Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Christian Moser, bezeichnete die Familienbetriebe als Rückgrat der Gesellschaft in Niederösterreich. Pollmann sei ein Paradebetrieb des Landes.

"Basis für die Zukunft"

Eigentümervertreter Markus Pollmann bezeichnete den Baustart in Vitis im Hinblick auf die Entwicklung von großer Bedeutung. „Hier kommen wir her, hier ist auch unsere Basis für die Zukunft“, meinte er. Und er weiß auch, warum: „Das Tolle am Waldviertel sind die Menschen hier. Loyale Mitarbeiter mit Top-Ausbildung und Hausverstand. So kann man Spitzenleistungen erbringen, wie sie Automotive-Kunden lieben“, schloss er.

Landesrätin Petra Bohuslav zeigte sich stolz, das Pollmann Niederösterreich weiterhin die Treue hält. „Unternehmen wie diese machen Niederösterreich zur besten Unternehmerregion Europas. Die Politik könne nur Rahmenbedingungen schaffen, die Verkehrsinfrastruktur wie jetzt mit der Planung der „Europaspange“ sei ein wesentlicher Punkt dafür.