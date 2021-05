Er hat den ersten Praxistest im mehrgeschoßigen Wohnbau gut überstanden – der „MyBlock“, der von Stefan Schrenks Start-Up „Lean Works“ entwickelt wurde.

Es handelt sich dabei um vollständig im Werk bei Schrenk vorgefertigte Technikmodule, die betriebsfertig und taktgenau auf die Baustelle geliefert werden. Aktuell arbeitet Schrenk an der Umsetzung eines mehrgeschoßigen Wohnbauprojekts in Vorarlberg mit der Rhomberg GmbH – ein Vorhaben, für das sich die beiden Firmen wie berichtet zum Startup „Wood Rocks“ zusammengeschlossen haben. Der „Myblock“ stellt in diesem Projekt eine komplett eingerichtete Badzelle samt Sanitäreinrichtung dar.

„Wir haben dafür ein Übungshaus in Vorarlberg aufgebaut, um den Bauprozess durchzuspielen, das Ganze dann wieder zerlegt, um Verbesserungen vorzunehmen, es wieder zusammengebaut und anschließend erneut zerlegt und nach Vitis zurücktransportiert“, berichtet Schrenk.

Der Transport gestaltete sich problemlos: „Die Fahrt von Vitis nach Vorarlberg und zurück nach Vitis war der beste Test, der Transport ist kein Thema“, fasst Schrenk die Ergebnisse des Praxistests zusammen. Einige kleinere Beschädigungen seien zwar unvermeidlicherweise aufgetreten, doch die Module können vor einem neuen Einsatz im Werk geprüft und überholt werden, um sie wieder in einen neuwertigen Zustand zu versetzen. „Diese Blöcke werden letztendlich in dem entstehenden Haus in Vorarlberg eingebaut werden“, kündigt Schrenk an.

So sieht ein fertiger Block von innen aus: Er beherbergt ein komplett eingerichtetes Bad samt Installationen. Lean Works, Lean Works

Ursprung im ZIKK-Haus. Ausgelegt sei der „MyBlock“ auf gelegentliches Übersiedeln. „Dreimal nacheinander zerlegen und aufbauen ist natürlich nicht unbedingt vorgesehen“, schränkt Schrenk ein. Der „MyBlock“ ging aus dem Technikblock des „ZIKK 2.0“ Hauses hervor. Dort sind Nasszelle und Haustechnik in einem fertigen Block vereint. Für den Wohnbau wurde dieses modulare Konzept entsprechend adaptiert. „Uns geht es darum, so viel wie möglich im Werk vorzufertigen und nur das absolut Nötigste auf der Baustelle zu machen. Das beschleunigt den Bauablauf“, fasst Schrenk die Idee hinter dem Block zusammen. „Ein Auto wird ja auch nicht erst beim Kunden in der Garage zusammengebaut, sondern fertig geliefert“, beschreibt Schrenk, wohin die Reise im Haus- und Wohnbau für ihn gehen soll.

Um die nötigen Lager- und Logistikanforderungen stemmen zu können, errichtete Schrenk eine 1.000 m 2 große Zelthalle. Dort sollen die Wandelemente für den Wohnbau und weitere Materialien gelagert werden.