Mit dem offiziellen Spatenstich am Donnerstag erfolgte nun der Startschuss für die Errichtung des neuen Bau- und Wirtschaftshofes der Marktgemeinde Vitis.

Rund 1,5 Millionen Euro wird das Bauvorhaben auf dem Gelände bei der Kläranlage inklusive der Infrastrukturmaßnahmen wie der Errichtung einer neuen Zufahrtstraße von der Landesstraße her kosten. Die ersten Arbeiten werden schon in den kommenden Wochen starten. Der Platzmangel am derzeitigem Standort hinter dem Gemeindeamt samt schlechter Zufahrtsmöglichkeit und eine nicht mehr zeitgemäße Ausstattung waren die Gründe, weshalb sich die Gemeinde zum Neubau „auf der grünen Wiese“ entschied.

"Land und Gemeinde investieren in verschiedene Projekte"

Dieses Vorgehen ermöglicht es, den Bauhof optimal auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen auszulegen. Er wird über eine praktische Fahrzeughalle, Räumlichkeiten für Wartungs- und Reinigungsarbeiten und ein Streugutlager verfügen und auch mit den nötigen Büroräumlichkeiten und Aufenhalts- und Sanitärräumen ausgestattet sein.

„Wir wollen aber auch in Hinblick auf zukünftig mögliche Kooperationen mit angrenzenden Gemeinden gut aufgestellt sein und haben diese Überlegungen in die Planungen mit einfließen lassen, sodass das Areal Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft bietet“, hob Bürgermeisterin Anette Töpfl hervor. Vorgesehen sind auch Lagerräumlichkeiten mit einem separaten Eingang für die Feuerwehr Vitis und die Jugendfeuerwehr.

„Land und Gemeinden investieren pro Jahr 557 Millionen Euro in verschiedene Projekte. Dieses Geld kommt vor allem der regionalen Wirtschaft zugute und sichert damit Arbeitsplätze“, betonte Landesrat Ludwig Schleritzko beim Spatenstich.