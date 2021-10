Die Raiffeisenbank Vitis hielt ihre ordentliche Generalversammlung ab, bei der auch Wahlen für Vorstand und Aufsichtsrat auf dem Programm standen. Da sich Obmann-Stellvertreterin Helga Stiegler und Herbert Ramharter, der Stellvertreter der Aufsichtsratsvorsitzenden, keiner Wiederwahl mehr stellten, mussten diese Positionen nachbesetzt werden. Zur Obmann-Stellvertreterin wurde Aloisa Mlejnek, zur Stellvertreterin der Aufsichtsrats-Vorsitzenden Waltraud Trinko gewählt.

Zwei Jungfunktionäre im Aufsichtsrat

Besonders erfreulich ist, dass mit dem 24-jährigen Lukas Wurz und dem 23-jährigen Sascha Rössler zwei Jungfunktionäre in den Aufsichtsrat der Bank gewählt wurden. Ein feierlicher Programmpunkt war die Ehrung von verdienten Funktionären und Mitarbeitern. Herbert Ramharter und Manfred Böck wurden mit dem Raiffeisen-Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet, Helga Stiegler, Rupert Bachhofner und Markus Masch erhielten die Raiffeisen-Münze in Silber. Auch zahlreiche Mitglieder wurden für 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Raiffeisenbank Vitis geehrt.

Jahresabschluss zufriedenstellend

Geschäftsleiter Matthias Riemer präsentierte den Jahresabschluss 2020, der trotz der Corona-Pandemie und der Pleite der Commerzialbank Mattersburg sehr zufriedenstellend war. Direktor Othmar Scherzer blickte in einer Fotopräsentation auf die Zeit seit der letzten Generalversammlung zurück. Die Raiff eisenbank Vitis unterstützte wieder zahlreiche Vereine und Organisationen.

Obmann Rainer Liebscher zeigte Alternativen zum Sparbuch auf. Mit Wertpapieren oder Edelmetallen sind die Ertragschancen deutlich höher, ein gewisses Risiko muss man aktuell aber in Kauf nehmen, um eine Rendite über der Inflationsrate zu erhalten.