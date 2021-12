Robert Kraner: Missstände anprangern

Ein politischer Roman? Gesinnungsliteratur? Oder doch ein Krimi? – Der jüngste Roman „Kreide“ des in Vitis lebenden Schriftstellers und Umweltbeauftragten Robert Kraner ist soeben im Drava Verlag erschienen.

Aufarbeitung des Traumas macht stark

Im Mittelpunkt des Romans steht eine alternative Gemeinschaft junger Leute, die „Arche“, welche in Parbasdorf im Marchfeld einen landwirtschaftlichen Betrieb führt und die dort geernteten Bio-Produkte auf Wiener Märkten verkauft. Mia, eine Studentin, ist die treibende Kraft der Arche. In der Nähe der Waldviertler Stadt Horn widmet sich eine andere Gruppe junger Menschen gemeinsam mit einem Biobauer-Ehepaar einem Agrar-Projekt, in dem Flüchtlinge und Sozialhilfeempfänger eine sinnvolle Tätigkeit ausüben können.

Dann gibt es noch eine Gruppe von rechtsgerichteten, ausländerfeindlichen Männern, die sich einer primitiven Diktion bedienen, ein Waffenarsenal in einem alten Meierhof versteckt haben und mit einflussreichen Politikern in Verbindung stehen. Bei einer Demo in Wien wird Mia entführt und wochenlang in einem Keller gefangengehalten. Die Aufarbeitung dieses Traumas gestaltet sich schwierig, sie gelingt schließlich doch mit Hilfe neugewonnener Freunde. Am Ende ist Mia stark, sehr stark.

Unvollständige Sätze als Stilmittel

Dort, wo es um höchst individuelles Erleben geht, wechselt Autor Robert Kraner vom personalem Erzähler zum Ich-Erzähler. Überwiegend verwendet er Ellipsen – unvollständige Sätze – als Stilmittel, in der direkten Sprache oftmals auch den Dialekt. Er hält jedes auch nicht so wichtige Detail, jeden Schritt, jeden Handgriff fest, skizziert immer wieder für das Hauptthema unbedeutende Nebenschauplätze und -handlungen. In der Erzählstruktur folgt die Handlung streckenweise dem Schema eines Kriminalromans.

Gegen Rechtspopulismus und -radikalismus

Das Buch will Missstände in der Politik anprangern, es bestätigt die Gesinnung seines Schöpfers, der sich gegen Rechtspopulismus und -radikalismus und für die Integration, besser noch Inklusion von Immigranten und – am Beispiel der stotternden Tatjana – von Menschen mit Behinderung einsetzt. Möglicherweise ist eingefleischten Krimi-Fans der Roman zu politisch, auf jeden Fall aber wird er Menschen ansprechen, für die „Political Correctness“ nicht nur ein Schlagwort ist und die sich der Antidiskriminierung verpflichtet fühlen.