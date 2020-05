Apartments auf Basis des ZIKK 2.0 Hauses will Stefan Schrenk auf einem Grundstück bei der Billa-Einfahrt in Vitis errichten.

„Das soll ein erstes Beispiel dafür werden, wie man Grundstücke, die schon lange als Bauland gewidmet sind, aber nicht für normale Wohnbauten genutzt werden, auf Zeit als Standort für ZIKK-Häuser nutzen kann“, erklärt Schrenk im Gespräch mit der NÖN. Der dafür nötige Baurechtsvertrag mit der Gemeinde wurde in der letzten Gemeinderatssitzung (die NÖN berichtete) bereits fixiert. Geplant sind zwei Häuser mit je zwei 25 Quadratmeter-Apartments zur Kurz- und Langzeitvermietung.

Als mögliche Mieter sieht Schrenk einerseits Dienstreisende, die sich etwa im Rahmen eines Projekts für einen gewissen Zeitraum in Vitis aufhalten und die Wohnung unter der Woche als Alternative zu einem Hotelzimmer nutzen, und andererseits auch als Wohnung für Mitarbeiter: „Aufgrund der Größe von 25 Quadrametern sind diese Wohnungen als Dienstwohnung sachbezugsfrei und damit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant, wenn es darum geht, Mitarbeitern eine Wohnmöglichkeit vor Ort zu verschaffen“, führt Schrenk einen wesentlichen Vorteil des Konzeptes an.

Start mit einem Haus

So könnte man beispielsweise einem Lehrling, der noch keine eigene Wohnung hat, damit für eine gewisse Zeit über die Runden helfen. Aber auch an Urlauber denkt Schrenk. Die Ausstattung eines der beiden Häuser soll eher in Richtung Kurzzeit-Vermietung gehen, das andere Haus wäre dann eher als Mitarbeiter-Wohnung gedacht und entsprechend dafür einge richtet.

Los geht es zunächst mit einem Haus ab August, privat finanziert von Stefan Schrenk. „Ich will das Konzept, das ich von Anfang an beim ZIKK-Haus mitgedacht habe, im Echtbetrieb testen und bin froh, das in Vitis tun zu können“, sagt Schrenk. Bei Erfolg könnte dieses Konzept auch in anderen Gemeinden, die über ähnliche Flächen verfügen, ausgerollt werden. Für den Vitiser Standort sprach die zentrale Lage: Supermarkt, Bäcker, Radverleih und öffentliche Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar.