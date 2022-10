Serienfertigung: Großauftrag für „MyBlock“ besiegelt

Den bisher größten Auftrag besiegelte in der Vorwoche das Start-up „MyBlock“: Das gemeinsam von Stefan Schrenk und der Vorarlberger Firma Rhomberg gegründete Unternehmen wird im kommenden Jahr rund 200 Technikblöcke für Wohneinheiten liefern, die von der Stiftung „Hoffnungsträger“ und der „ht Projektentwicklung“ in Deutschland realisiert werden. Zur Finalisierung des Auftrags war in der Vor woche eine neunköpfige Delegation zwei Tage lang in Vitis zu Gast, um letzte Details zu klären.

Bei den „MyBlocks“ handelt es sich um vollständig im Werk von Schrenk vorgefertigte Technikmodule, die betriebsfertig und taktgenau auf die Baustelle geliefert werden. Auf diese Weise kann zum Beispiel ein komplettes Badezimmer samt Sanitäreinrichtung vormontiert geliefert werden, es muss nur noch an die entsprechenden Leitungen angeschlossen werden. Der zeit- und arbeitsintensive Teil der Herstellung wird damit also von der Baustelle in die Werkshalle verlagert.

Die „MyBlocks“ werden fertig montiert zur Baustelle geliefert und müssen nur noch an Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen angeschlossen werden. Foto: MyBlock

Sechs bis zehn Mitarbeiter für Montage benötigt

Durch diese Vorfertigung wird einerseits der Baufortschritt beschleunigt und andererseits das Arbeitsumfeld für die Handwerker verbessert. Lange Fahrten zur Baustelle, Übernachtungen fern der Heimat und das Arbeiten in Schmutz, Lärm und Kälte gehören damit der Vergangenheit an.

Ebenso vorbei sind die Zeiten, wo in Schrenks Hallen nur Tischler arbeiteten. Für die Montage der „MyBlocks“ braucht es auch Fliesenleger, Elektriker und Installateure. „In der nächsten Zeit, also bis Anfang 2023, brauchen wir sechs bis zehn Mitarbeiter aus diesen Branchen. Ab Dezember bzw. Jänner geht es mit dem Großauftrag los“, kündigt Schrenk an.

Bei der Suche nach den nötigen Fachkräften will sich das Start-up durchaus auch an ältere, erfahrene Handwerker wenden, die auf der Suche nach einem familienfreundlichen Job mit geregelten Arbeitszeiten in der Region sind.

In Österreich Projekte mit rund 250 Blocks in Pipeline

Derzeit ist ein vierköpfiges Team für die Herstellung der „MyBlocks“ zuständig. „Bis jetzt waren wir in der Prototypenphase, in der wir 55 MyBlocks geliefert haben. Ab 2023 gehen wir in die Serienfertigung. Neben dem Auftrag aus Deutschland haben wir auch in Österreich Projekte mit rund 250 Technikblocks in der Pipeline“, sagt Stefan Schrenk.

Die rasche Entwicklung seines Start-ups findet er „cool“: Von einem „Übungshaus“ über den ersten mehrgeschoßigen Wohnbau in Vorarlberg, wo man noch eine Reihe von Praxiserfahrungen in den Produktions- und Montageprozess einfließen ließ, ist man jetzt soweit, größere Aufträge annehmen zu können.

Der „Myblock“ ist für Stefan Schrenk ein Projekt, das Ökonomie, Ökologie und Soziales vereint. „Wir wollen eine bessere Qualität und bessere Arbeitsbedingungen schaffen und einen Beitrag zur Schaffung günstigen Wohnraums leisten. Mit industriell vorgefertigten Modulen können wir helfen, dem Facharbeitermangel und der Preisexplosion am Bau entgegenzuwirken“, ist Schrenk überzeugt.

