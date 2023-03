Spielen für den guten Zweck: Schnapser-Teams ausgelost

Die Auslosung der 17. Schnapser-Meisterschaft fand am Donnerstag im Gasthof Pichler in Vitis statt. Bereits seit 1997 veranstaltet die SPÖ-Gemeinderatsfraktion diese beliebte Veranstaltung, deren Reinerlös jeweils karitativen Zwecken zugeführt wird.

Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Gemeinderat Walter Katzinger nahm „Glücksengerl“ Inge Kapeller die Ziehung der Begegnungen der ersten Runde vor. Danach wird in einem vorgegebenen Raster weitergespielt. Insgesamt beteiligen sich heuer wieder 16 Teams am Schnapsen.

Damen erste Begegnungen gespielt. Die Damen haben es eilig gehabt und bereits am Samstag ihre Begegnung durchgeführt. Dabei behielten die Spielerinnen des Pensionistenverbandes unter Chefin Anna Amböck gegen die Damen aus Sparbach mit 26 zu 23 die Oberhand.

Wanderpokal und -Einkaufsgutscheine. Weitere Spieltage: Die zweite Runde findet am 10. März, die dritte Runde am 17. März und das Finale am 24. März statt. Die jeweiligen Spielorte werden unter den Teams vereinbart, Damenteams haben Ortswahl. Ab der zweiten Runde dürfen keine neuen Spieler ins Team aufgenommen werden. Für die Siegermannschaft gibt es einen Wanderpokal und Appel-Einkaufsgutscheine.

