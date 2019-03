Vom Vater zur Tochter geht der Gasthof Kainz am Vitiser Stadtplatz. Der 61-jährige Erwin Kainz tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Seine Tochter Tanja Bauer (31), die bereits das Kaffeehaus und die „Europastub’n“ in Vitis leitet, übernimmt mit April auch den bekannten Gasthof.

„Nach 33 Jahren Arbeit in der Gastronomie, davon 25 Jahre in Vitis, ist es genug“, meinte Kainz, dessen Tochter Tanja schon bei ihm das Koch- und Kellnergewerbe erlernt hat. „Ich habe immer mit meinem Vater zusammengearbeit, außer bei meinen beiden Babypausen“, so die engagierte Gastronomin, die 2015 die Europastub‘n und im Vorjahr das Kaffeehaus übernommen hat. „Dass ich jetzt den Gasthof von meinem Vater übernehme, war eigentlich eine kurzfristige Entscheidung. Das geht alles, wenn man im Hintergrund sehr gut unterstützt wird. Und genau diese Unterstützung erhalte ich von meinem Gatten Robert“, so Tanja Bauer.

"Alles Weitere wird Schritt für Schritt entschieden"

Sie wird den Großteil der Mitarbeiter ihres Vaters übernehmen und einen Schwerpunkt auf regionale Küche und regionale Produkte legen. „Alles Weitere wird Schritt für Schritt entschieden und umgesetzt“, so Bauer, die nun ein weiteres Kapitel in der Jahrhunderte langen Gasthausgeschichte aufschlagen kann.

Was genau Erwin Kainz in seinem Ruhestand tun wird, kann er nicht sagen: „Hobbys habe ich nämlich keine“.