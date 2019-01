Ambitioniert ist der Bauzeitplan für das neue Pollmann-Werk in Vitis – vom Spatenstich im Vorjahr über die Anlieferung der ersten Maschinen bis zum Start der Produktion ist bei dem 17 Millionen Euro-Projekt alles genauestens und relativ knapp durchkalkuliert.

Die Produktionshalle von innen: Die Betonierung des Bodens ist der nächste Schritt. | Schwab

Der im Vergleich zu den Vorjahren heuer recht frühe Wintereinbruch im Dezember behinderte jedoch den Baufortschritt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Gerade die für die nächsten Arbeiten wichtige Abdichtung des Daches der bereits stehenden Produktions- und Verladehalle konnte witterungsbedingt vor Weihnachten nicht mehr erfolgen.

Dachabdichtung hat Priorität

Beim Rundgang auf der Baustelle in der Vorwoche mit dem künftigen Vitiser Werksleiter Manfred Jäger waren die Auswirkungen dieser Verzögerung klar ersichtlich. Von der Decke tropfte das Wasser des schmelzenden Schnees, am noch nicht betonierten Hallenboden standen Wasserlacken. „Die höchste Priorität hat jetzt die Abdichtung des Daches, das ist die größte Herausforderung, die wir aktuell haben. In Kalenderwoche acht soll der Hallenboden betoniert werden, und auch für die Elektroinstallation muss zuerst der Feuchtigkeitseintritt gestoppt werden“, erklärt Jäger.

Hochregallager wird ein Vorzeigeprojekt

Durch das Vorziehen anderer Arbeiten, stets in enger Abstimmung mit den beteiligten Firmen, konnte die Verzögerung teilweise aufgefangen werden. Dennoch ist man etwa eine Woche hinter dem Zeitplan. Nach dem Gießen des Betons in der Kalenderwoche acht muss der Boden drei Wochen lang trocknen. „In Woche elf wird die erste Produktionsanlage, die am leichtesten ist, geliefert, in Woche 14, wenn der Beton seine endgültige Festigkeit erreicht hat, kommen die zwei weiteren, je 35 Tonnen schweren Anlagen“, fasst Jäger die nächsten Schritte zusammen.

Schwab

Ebenfalls am Plan steht die Errichtung des vollautomatsierten Hochregallagers. Hier müssen noch die restlichen Fundamente errichtet werden, im Februar bzw. März soll der Bau der Gebäudehülle starten.

„Das Hochregallager wird ein richtiges Vorzeigeprojekt werden, da sind wir Vorreiter. Alles läuft ohne Personal, das sich aus Sicherheitsgründen sowieso nicht im Hochregallager aufhalten dürfte. Normale Lager sind zehn bis maximal 15 Meter hoch, unser Hochregallager ist 20 Meter hoch“, ist Jäger stolz. Das Lager umfasst eine Fläche von 2.100 m2 und bietet 5.500 Palettenplätze. Die Energieeffizienz spielt im Vitiser Werk eine wichtige Rolle. So wird nicht nur die Abwärme der Maschinen zur Gebäudeheizung genutzt, sondern auch beim Herablassen von Lasten im Hochregallager Strom zurückgewonnen.

Über der Verladehalle ist der Bürotrakt untergebracht, ebenso befinden sich dort Räume zur Qualitätskontrolle. „Hier stehen nun die Trockenbaumaßnahmen am Plan, aber auch dafür müssen wir zuerst das Dach dicht bekommen“, merkt Jäger beim Baustellenrundgang an. Der Produktionsstart in Vitis soll im Juli erfolgen, mit 60 bis 70 Mitarbeitern.