Eine 24-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit ihrem Pkw in das Heck des haltenden Wagens eines 47-Jährigen gekracht. Beide Lenker wurden in umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Der 47-Jährige hatte nach links in eine Firmenzufahrt abbiegen wollen und hielt sein Auto wegen eines entgegenkommenden Pkws an. Im Zuge der Kollision wurde der Wagen des Waldviertlers in den Gegenverkehrsbereich bugsiert, wo das Auto das Heck eines weiteren Kfz streifte.