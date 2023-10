Bürger entscheiden 2024 über Windkraftprojekt in Thaya

Nun ist es amtlich: In Thaya wird es aller Voraussicht nach eine Volksbefragung zum Thema Windkraft geben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel der Grundsatzbeschluss. Die Gemeinde definierte darin zudem den Zeitplan für die Errichtung möglicher Windräder. So wird vor einer Umwidmung der in Frage kommenden Windkraftzonen zunächst auf konkrete Planungsunterlagen der Betreiberfirmen gewartet. Im 2. Quartal 2024 (April bis Juni) soll schließlich eine Volksbefragung veranlasst werden. Die Mehrheit entscheidet, ob die angefragten Flächen umgewidmet werden oder nicht.

Informationsveranstaltung im November. Bürgermeister Eduard Köck (ÖVP) kündigte zudem an, dass die Gemeinde noch im November eine Infoveranstaltung organisieren wird. „Sowohl Befürworter als auch Gegner können ihre Punkte darlegen. Auch das Angebot an die Gemeinde wird in diesem Rahmen präsentiert werden“, sagte Köck. Der Grundsatzbeschluss zur Windkraft wurde mehrheitlich verabschiedet. Die Gemeinderäte Gottfried Fasching (SPÖ) und Werner Pöppl (ÖVP) enthielten sich.

Das angedachte Windkraftprojekt im Gemeindegebiet von Thaya ist bereits seit vielen Jahren im Gespräch und wie so viele andere im Waldviertel umstritten. Erst vor kurzem sprachen sich bei einer Infoveranstaltung der IG Waldviertel im Gasthaus Trefanitz zahlreiche Bürger gegen die Errichtung von Windrädern aus (die NÖN berichtete).

Projekt von allen Seiten betrachten. Bürgermeister Köck betont jedoch, dass das Projekt zuerst von allen Seiten betrachtet werden muss, ehe man eine endgültige Entscheidung treffen könne. „Bei einem lukrativem Angebot für die Gemeinde müssen sich der Bürgermeister und der Gemeinderat damit befassen, es optimieren und es dem Gemeinderat oder in diesem Falle den Bürgern zur Beschlussfassung vorlegen. Für die Marktgemeinde Thaya werden circa 200.000 Euro pro Jahr angeboten und dann noch für jeden Bürger je nach Strompreis eine zwei- oder dreistellige Zahlung. Das kann man als Bürgermeister nicht ignorieren“, sagte Köck.