Das Volkskultur-Festival aufhOHRchen kam am Freitagabend in die Waifhofner Wirtshäuser und Lokale: Eine Reihe von Gruppen sorgte beim Wirtshausspielen für eine tolle Stimmung.

Mit dabei waren Helmut Hutter und das Waldviertler Schrammeltrio, Holawind, Indeed light, Pop-Ensembles der Albert Reiter Musikschule, Nagerlsterz, Stelzhamma, W.i.t.Ch. – Whiskey in the Charts, Fuchsbartl-Banda, Stifta Geigenmusi, Tanzforum Niederösterreich, die Borderland Dixieband und die Mostviertler BlechMusikanten.

Das Interesse war groß. In den Lokalen drängten sich zahlreiche Zuhörer, man fühlte sich in gewisser Weise an der „Warming Up“ zum Musikfest erinnert, wobei das Geschehen hier großteils in den Lokalen und nicht davor stattfand.

Ein wenig „Open Air Feeling“ gab es beim T.E.L.L., beim Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“ und beim Oswalds.