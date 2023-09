„wieder aufHORchen“ und Dirndlgwandsonntag in Waidhofen

2019 fand das große Volksmusikfestival „aufhOHRchen“ in Waidhofen statt, 2023 lässt man die Erinnerung daran mit einem kleinen Folgefestival unter dem Titel „wieder aufhOHRchen“ aufleben.

Am Samstag, 9. September steht ab 19.00 Uhr die beliebte Wirtshausmusik in sechs Gaststätten auf dem Programm. Bei der Antnwirtin, im Foggy Mix, im Folk-Club im IGEL, in der Café-Konditorei Müssauer, in Oswalds Café & Restaurant und im TELL Café-Pub spielen die Marün Bluzzan, Stelzhamma, Ensembles der Albert Reiter Musikschule, Heli und die Rotzbuam, die Junge Ybbsitzer Marktmusi und Paddy & the Pints auf.

"wieder aufhOHRchen" in Waidhofen: Die Junge Ybbsitzer Marktmusi begeistert am Samstag bei der Wirtshausmusik und am Dirndlgwandsonntag beim ORF Radio NÖ Frühschoppen. Foto: Volkskultur NÖ

Der Dirndlgwandsonntag, 10. September, beginnt mit einer Festmesse in der Stadtpfarrkirche und dem Einzug des Bürgerkorps, das den Festzug nach der Messe mit einem Salutschuss beschließt. Ab 10.00 Uhr stimmen sich die Besucher auf den ORF Radio NÖ Frühschoppen ein, der ab 11.00 Uhr live übertragen wird – musikalisch gestaltet vom Blasorchester Waidhofen und der Jungen Ybbsitzer Marktmusi, inhaltlich dem Dirndl und der Tracht gewidmet.

Ab 12.00 Uhr präsentieren die Traktorfreunde aus Allentsteig ihre prachtvollen Gefährte. Und ab 13.30 Uhr unterhalten die Volkstanzgruppen Großhaselbach und Waidhofen an der Thaya das Publikum am Hauptplatz. Schließlich sorgen eine Kabarettvorführung der Gruppe „dreierlei“ und Darbietungen der Volkstanzgruppe Dobersberg für den fulminanten Abschluss des Festivals.