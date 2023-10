UNICEF-Workshop fördert familienfreundliche Gemeinde Vitis

Der Workshop konzentrierte sich auf die Aufklärung über die Kinderrechte und die Entscheidungsfindung in großen Gruppen mit Fokus auf Gemeinderatsentscheidungen. Die Kinder - im Workshop die Gemeinderäte - durften selbstständig in ihren Gruppen einen Bürgermeister wählen. Gemeinsam wurden dann Ideen gesammelt, aussortiert und in den Gruppen die zwei Ideen ausgewählt, die den größten positiven Effekt für die Gemeinschaft haben. Die Ergebnisse des Workshops beinhalten eine Vielzahl von kreativen Ideen, die nun dem „echten“ Gemeinderat übergeben werden.

Die Gemeinde Vitis bemüht sich seit 2011 aktiv um die Schaffung einer familien- und kinderfreundlichen Umgebung im Gemeindegebiet. Für die Aufrechterhaltung des staatlichen Gütezeichens benötigt es in regelmäßigen Abständen ein Re-Audit. Dieser Prozess wird heuer von Theresa Gerstorfer (NÖ Dorf- und Stadterneuerung) begleitet.

Bürgermeisterin Anette Töpfl äußerte ihre Begeisterung über die Beteiligung der jungen Bürger an diesem Workshop und betonte die Wichtigkeit, ihre Ideen und Perspektiven ernst zu nehmen. Die Gemeinde Vitis ist entschlossen, die Vorschläge der Kinder in die Gestaltung der Gemeindepolitik einzubeziehen, um die Lebensqualität für Familien und Kinder weiter zu verbessern.

Der Workshop war ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Kinder aktiv in den Entscheidungsprozess einbezogen werden können und wie eine Gemeinde sich stetig weiterentwickeln kann, um den Bedürfnissen ihrer jüngsten Mitglieder gerecht zu werden. Vitis geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie eine kinderfreundliche Gemeinde der Zukunft aussehen kann.