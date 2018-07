Waldviertler Volkstanzfest in Dobersberg .

16 Volkstanzgruppen folgten der Landjugend Bezirk Dobersberg zum 37. Waldviertler Volkstanzfest am Sonntag, dem „Tag der jungen Tracht“.

Neben 14 Gruppen aus dem Waldviertel (Bezirke Gmünd, Horn, Waidhofen und Zwettl) waren auch eine tschechische Gastgruppe aus Javor und die Volkstanzgruppe Nikolsdorf aus Osttirol gekommen. Mit einem Marsch von der Ortsmitte zum Gemeindezentrum startete das Fest, das zum letzten Mal im Jahr 1995 vom Bezirk Dobersberg ausgerichtet wurde und vor zwei Jahren in Waidhofen stattfand.

Nach den Begrüßungsansprachen, in denen Bürgermeister Rudolf Hofstätter auf den völkerverbindenden Wert des Tanzes hinwies und Regionalbetreuer Andreas Teufl von der Volkskultur NÖ die hohe Qualität der Waldviertler Volkstanzgruppen im Landesvergleich lobte, folgten einige gemeinsame Tänze aller teilnehmenden Gruppen auf dem Parkplatz vor dem Gemeindezentrum.

Breites Spektrum an verschiedenen Volkstänzen

Anschließend ging es mit einzelenen Beiträgen der Gruppen weiter, in denen ein breites Spektrum verschiedener Volkstänze geboten wurde. Viel Freunde am Tanz stellte die Kindervolkstanzgruppe Dobersberg unter Beweis. Einen Einblick in die Volkstanzkultur unseres nördlichen Nachbarlandes gab die Folkloregruppe aus Javor, die ihre Tanzdarbietungen selbst mit Gesangseinlagen untermalte. Dass gar eine Gastgruppe aus Osttirol gekommen war, hatte seinen Grund darin, dass die Volkstanzgruppe Waidhofen bei der 50-Jahr-Feier der Volkstanzgruppe Nikolsdorf zu Gast gewesen war. Mit dem Gegenbesuch revanchierten sich die Tiroler, die damals übers Internet nach Gastgruppen für ihr Fest gesucht hatten.

Zum Abschluss erhielten alle teilnehmenden Gruppen ein selbst gebasteltes Volkstanz-Pärchen auf einem Holzpodest als Erinnerungsgeschenk.