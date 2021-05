Die Leitungslänge beträgt ca. 5,9 km und es werden Leitungsrohre mit 150 mm Innendurchmesser verlegt.

„Die neue Wasserleitung ist ein weiterer Baustein für unser Trinkwasserversorgungsnetz in Niederösterreich, somit können wir weitere Katastralgemeinden in der Region mit Trinkwasser versorgen“, so EVN Projektleiter Philipp Trettler.

Die Bauarbeiten werden bis Ende Oktober dauern, die Investitionen in dieses Projekt belaufen sich auf 850.000 Euro. EVN Wasser wird in den nächsten 10 Jahren insgesamt rd. 155 Mio. Euro in den weiteren Ausbau der hohen Versorgungssicherheit investieren, dazu gehören rund 300 km zusätzliche Wasserleitungen.

Die Bürgermeister Hermann Wistrcil (Ludweis-Aigen) und Rudolf Mayer (Raabs/Thaya) sind sich einig: „Der Ausbau der Infrastruktur ist für die Region sehr wichtig, wir sind froh, dass unsere Versorgung mit frischem Trinkwasser Schritt für Schritt weiter ausgebaut wird“.

EVN Wasser

EVN Wasser ist als 100 %-ige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig und versorgt derzeit 781 Katastralgemeinden und damit mehr als 585.500 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rd. 123.300 Einwohner bis in den Haushalt hinein. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.