Waidhofen/Thaya: Richter erteilt Alkoholverbot

Nach Kriegswirren in der Heimat und einem gewaltbereiten Ehemann flüchtete eine 30-Jährige mit ihrem Kind nach Österreich. Sie fand Hilfe und Unterschlupf in Waidhofen an der Thaya.

Am 2. September vergangenen Jahres kam es in der Unterkunft zu einem unschönen Vorfall: Die 30-Jährige hat nach der Einnahme von Psychopharmaka und dem Konsum von Alkohol (gemessene 2,38 Promille) durchgedreht. In dem Rauschzustand bedrohte sie drei Mitbewohnerinnen mit dem Umbringen, zerschlug Geschirr und eine Glasscheibe der Eingangstür.

„Ich schäme mich und bereue es zutiefst. Ich weiß, es war ein großer Fehler, zu den Tabletten Alkohol zu trinken“, zeigte die 30-Jährige vor Gericht Einsicht und Bedauern.

Das Verfahren gegen die reumütige Beschuldigte wurde für eine Probezeit von zwei Jahren eingestellt. Weiters erhielt sie die Weisung, keinen Alkohol mehr zu trinken.

