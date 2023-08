Supermarkt: Bürgerinitiative wirft ÖVP Dialog-Abbruch vor

Die Bürgerinitiative „Unser Ortskern muss leben“ hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Bürgermeister Martin Kößner als Vertreter der Gemeinde eine Bürgerversammlung am 24. August um 20 Uhr in Melis Cafe-Restaurant zur künftigen Entwicklung der Gemeinde Dobersberg vorbereitet. Nach Bekanntwerden der geplanten Ansiedelung eines neuen Supermarktes am Ortsrand von Dobersberg steht ja die Frage nach einem Entwicklungskonzept für die Gemeinde im Raum - die NÖN berichtete.

Über 600 Unterschriften

Mehr als 600 Unterstützungerklärungen hatte die Bürgerinitiative gesammelt und Ende April an die Gemeindevertreter übergeben. Dabei wurden weitere Gespräche vereinbart. In der Sitzung des Gemeinderates am 4. Mai berichtete Kößner, dass derzeit die rechtlichen Voraussetzungen für den Standort eines Supermarktes am Ortsrand mit mehreren Varianten geprüft werden. Darüber hinaus sollte laut Vorwort des Bürgermeisters in der Aprilausgabe der Gemeindezeitung vor einer möglichen Beschlussfassung die Bevölkerung in ein oder zwei Informationsveranstaltungen informiert und das Beste für die Zukunft der Gemeinde Dobersberg erarbeitet werden.

Die Bürgerinitiative gab daraufhin den Anstoß, aus der angekündigten Informationsveranstaltung auch eine Diskussion mit den Bürgernzu eröffnen, was laut einer Aussendung der Initiative von Bürgermeister Martin Kößner positiv aufgenommen worden sei. In mehreren Besprechungen der Vertreter der Bürgerinitiative mit Bürgermeister Kößner und der Moderatorin, einer Mitarbeiterin der NÖ Regional Waldviertel (NÖ Dorf- und Stadterneuerung), wurden bereits der Termin, der Programmablauf, die Referenten sowie die Texte des Plakats und des Postwurfes gemeinsam festgelegt.

Am 24. August sollten nach Impulsvorträgen von Fachpersonen die Befürworter, Gegner sowie alle Interessierten zu Wort kommen und ihre Argumente in einer sachlichen Diskussion austauschen. Als Ergebnis soll gleich vor Ort eine gemeinsame Empfehlung an den Gemeinderat formuliert werden.

Initiative befürchtet raschen Supermarkt-Bau

Doch seit vergangenem Donnerstag ist alles anders. Die ÖVP-Fraktion soll über Kößner ausgerichtet haben, dass der Dialog mit der Bürgerinitiative ab sofort ohne Angabe von Gründen beendet sei. „Es scheint nun so, als ob die Errichtung eines neuen Supermarktes auf der grünen Wiese am Ortsrand schnellstens durchgezogen wird, ohne die Auswirkungen auf eine zukunftsfitte Entwicklung der Gemeinde zu beachten. Dass dadurch in den nächsten zehn Jahren keine adäquaten Wohnbaugrundstücke als Ersatz geschaffen werden können und unnötig wertvoller Boden versiegelt wird, spielt bei den Entscheidungsträgern in der ÖVP-Fraktion anscheinend keine Rolle“, stellt die Bürgerinitiative in einer Pressaussendung fest. Bei der Widmung genau dieser Wohnbaugrundstücke vor zwei Jahren sei noch ein dringender Wohnbedarf in Dobersberg behauptet worden.

Die Bürgerinitiative habe sich daraufhin entschlossen, die Veranstaltung am 24. August auch ohne Mitwirkung der Gemeinde durchzuführen. Mit diesem Forum soll allen Bürgern die Möglichkeit zur umfassenden Information und zur Meinungsäußerung geboten werden.

Kößner: Noch nichts entschieden

„So wie die Bürgerinitiative es in ihrer Aussendung behauptet, entspricht es nicht den Tatsachen. Fakt ist, es gibt Anfragen von zwei Supermarktketten, aber keinerlei Beschlüsse weder im Gemeinderat noch innerhalb der ÖVP-Fraktion für den Bau eines Supermarktes bzw. die entsprechende Widmung der dafür in Frage kommenden Grundstücke“, weist Bürgermeister Martin Kößner den Vorwurf, das Supermarkt-Projekt im Eiltempo ohne Dialog mit der Bevölkerung durchpeitschen zu wollen, zurück. Es habe ein Gespräch mit der Bürgerinitiative wegen einer Informationsveranstaltung gegeben. „Aber aufgrund der Wortwahl seitens der Initiative, die aus unserer Sicht dem entsprach, was wir uns unter neutraler Information der Bevölkerung vorstellen, haben wir uns dazu entschlossen, keine gemeinsame Infoveranstaltung zu machen“, stellt Kößner klar.

Man stehe für einen sachlichen Dialog zur Verfügung und will seitens der Gemeinde eine eigene Infoveranstaltung für die Bevölkerung anbieten. Flächenwidmungstechnisch sei es möglich, einen Supermarkt am Ortsrand zu errichten. „Aber ob wir das wollen oder nicht, ist noch offen. Wir wollen hier auf die Rückmeldungen aus der Bevölkerung warten“, sagt Kößner.