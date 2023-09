Kunterbunter Feriennachmittag in Waldkirchen

Der Dorferneuerungsverein Waldkirchen veranstaltete im Gemeindezentrum einen spielerischen Nachmittag für Jung und Alt. Verschiedene Spiele, unter anderem die Russische Kegelbahn, Hüpfburg, XXL Österreich Puzzle und ältere Geschicklichkeitsspiele, boten den jungen und junggeblieben Gästen einen abwechslungsreichen Tag mit viel Spaß.

Die Feuerwehrstation mit der Kübelspritze war der absolute Renner bei allen Altersstufen. Die Landjugend und die Feuerwehr Waldkirchen unterstützten die Kinder bei den Stationen. Auch Bürgermeister Reinhard Ringl probierte Verschiedenes aus, ließ sich bei der Schminkstation als Tiger bemalen. Ebenso machte Vizebürgermeister Herbert Haidl den Spaß mit und ließ sich einen Drachen ins Gesicht malen.

Obfrau Marlis Eipeltauer auf die Frage, wie sie auf die Idee des Feriennachmittags gekommen sei, sagt: „Da von Käpt'n Dros noch so viele selbstgemachte Holzspielzeuge da waren und es einfach zu schade wäre, diese in einer Ecke verstauben zu lassen, hat der Dorferneuerungsverein die Initiative ergriffen und den Feriennachmittag veranstaltet." Der Reinerlös kommt teils den Bewohnern in Waldkirchen und teils gemeinnützigen Projekten zugute.