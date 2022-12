Kläranlage Edengans als größter „Brocken“

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde im Voranschlag über das Budget 2023 entschieden.

Den größten Brocken stellt dabei erwartungsgemäß die neue Kläranlage Edengans dar. 218.000 Euro soll das Projekt kosten. Zur Finanzierung will die Gemeinde ein Darlehen in Höhe von 185.000 Euro aufnehmen. Auch Kanalarbeiten in Windigsteig sollen mit einem Darlehen von 150.000 Euro finanziert werden. Für den Straßenbau veranschlagt die Gemeinde 201.000 Euro. Weitere Investitionen umfassen eine Modernisierung des Amtsgebäudes, unter anderem mit neuen Möbeln, sowie neue PV-Anlagen für 40.000 Euro.

Der Voranschlag 2023 fällt mit einem Haushaltspotenzial von +700 Euro wieder knapp positiv aus. Wirklich final sei der Voranschlag laut Bürgermeister Nikolaus Noe-Nordberg noch nicht. „Wir haben vor, im Frühjahr noch ein Nachtragsbudget zu machen“, erklärt er.

Gebühren für Kanal und Wasser werden erhöht

Wirklich fix ist dagegen eine Gebührenerhöhung für Kanal und Wasser. „Unsere Kosten sind enorm gestiegen, allein durch Zinserhöhungen bei Fremdfinanzierung. Wir kommen um eine Erhöhung nicht herum, wenn wir das Kanalbudget abdecken wollen“, betont der Bürgermeister. In Zahlen ausgedrückt werden die Mehrkosten bei der Kanalbenützung pro Haushalt auf rund 7,80 Euro mehr im Monat geschätzt. Auch die Wassergebühren müssen im gleichen Atemzug angepasst werden. So wird unter anderem die Bezugsgebühr von 1,80 auf 1,85 Euro pro Kubikmeter erhöht.

Baustart für FF-Haus eventuell schon Ende 2023

Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Feuerwehrhaus Meires-Kottschallings. Dort soll bald neben dem Bahnwartehäuschen ein Neubau errichtet werden. Die ersten Bauschritte sollen laut Noe-Nordberg eventuell schon Ende 2023 mit der Bodenplatte gesetzt werden. Offizieller Baustart könnte dann 2024 sein. Zuerst steht jedoch noch die Planungsphase an, für die Baumeister Klaus Beron aus Krems beauftragt wurde.

Gemeinderat Bertram Priemayr stellte zwischenzeitlich noch die Alternative einer Fusionierung der Feuerwehren statt einem Neubau in den Raum. „Dieser Wunsch müsste aber von den Feuerwehren kommen. Das können wir nicht entscheiden“, verwies allerdings der Bürgermeister.

Konkreter ist dagegen eine Sanierung des Löschteiches in Rafings. Diese sei laut Ortsvorsteher Michael Pollak dringend notwendig. 2023 soll die Teichfolie an beschädigten Stellen neu abgedichtet und neues Vlies verlegt werden. Gesamtkosten: 4.100 Euro.

